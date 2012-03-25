"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-03-24
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
09:26 AM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والعيص والمهد.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهراً، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.