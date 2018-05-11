بلدية صبيا تصادر وتتلف كميات من البيض الفاسد

في إطار جهودها للتأكد من سلامة وجودة الأطعمة

ضبطت بلدية محافظة صبيا أمس، شاحنة تقوم بتوزيع كميات كبيرة من البيض الفاسد؛ وذلك في إطار الجهود التي تبذلها البلدية بأقسامها المعنية وفِرَق الرقابة الميدانية؛ للتأكد من سلامة وجودة الأطعمة ولحماية صحة المستهلك.

وأوضح رئيس البلدية سفر بن سعد آل زاحم الشهراني، أنه تم فحص الشاحنة، واتضح أن أجهزة التبريد بالشاحنة لا تعمل، ونتج عن ذلك سوء في عملية التخزين والنقل للبيض وفساده؛ نظرًا لبقائه لفترات طويلة داخل الشاحنة.

وأشار إلى أن الفرقة الميدانية اتخذت بحضور مندوب من وزارة التجارة، الإجراءات النظامية، وصادرت (٣٠٩) كراتين من البيض الفاسد، وتم تحرير مخالفة لسوء النقل والتخزين؛ مؤكدًا في هذا الصدد أن الفِرَق الرقابية التي شكّلتها البلدية من الأطباء البيطريين والمراقبين الصحيين المتخصصين ومن مراقبي الأسواق، يعملون ليلًا ونهارًا ميدانيًّا، ويتم التنسيق باستمرار مع مندوب وزارة التجارة في القيام بجولات مشتركة على المحلات والمتاجر وأسواق النفع العام بشكل يومي؛ للاطمئنان على صحة وسلامة المواد الغذائية وتتبع المخالفين للأنظمة وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم؛ مشددًا في الوقت ذاته على أصحاب المحلات مراقبة جودة الأطعمة والمواد الغذائية لكي لا يكون هناك أي ضرر لأي منتج معروض للمستهلك.