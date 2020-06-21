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الشرطة البريطانية: عملية الطعن في ريدينغ هجوم إرهابي

قالت في بيان: وقعت في حدود السابعة مساءً بحديقة عامة

صنفت الشرطة البريطانية عملية الطعن التي أودت بأرواح ثلاثة أشخاص في بلدة ريدينغ جنوب إنجلترا مساء أمس السبت، بأنها هجوم إرهابي.

وذكرت شرطة وادي تيمز في بيان لها، أن كبير المنسقين الوطنيين لشبكة شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، دين هايدون، أعلن صباح اليوم أن الحادث إرهابي؛ مشيرة إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب ستتولى التحقيق في الاعتداء.

ووفق "روسيا اليوم"؛ كان ثلاثة أشخاص قد لقوا مصرعهم في حادث طعن وقع في مدينة ريدينغ- غربي العاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت شرطة تامز فالي التابعة لمقاطعة باركشير، أن عملية الطعن وقعت في حدود السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينيتش) بحديقة عامة في مدينة ريدينغ؛ مشيرة إلى أنها اعتقلت رجلًا في مكان الحادث، داعية سكان المدينة إلى عدم الاقتراب من المكان، مفيدة بأنها فرضت طوقًا أمنيًّا حوله.

بريطانيا

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الشرطة البريطانية: عملية الطعن في ريدينغ هجوم إرهابي
سبق

صنفت الشرطة البريطانية عملية الطعن التي أودت بأرواح ثلاثة أشخاص في بلدة ريدينغ جنوب إنجلترا مساء أمس السبت، بأنها هجوم إرهابي.

وذكرت شرطة وادي تيمز في بيان لها، أن كبير المنسقين الوطنيين لشبكة شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، دين هايدون، أعلن صباح اليوم أن الحادث إرهابي؛ مشيرة إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب ستتولى التحقيق في الاعتداء.

ووفق "روسيا اليوم"؛ كان ثلاثة أشخاص قد لقوا مصرعهم في حادث طعن وقع في مدينة ريدينغ- غربي العاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت شرطة تامز فالي التابعة لمقاطعة باركشير، أن عملية الطعن وقعت في حدود السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينيتش) بحديقة عامة في مدينة ريدينغ؛ مشيرة إلى أنها اعتقلت رجلًا في مكان الحادث، داعية سكان المدينة إلى عدم الاقتراب من المكان، مفيدة بأنها فرضت طوقًا أمنيًّا حوله.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
02:32 PM

الشرطة البريطانية: عملية الطعن في ريدينغ هجوم إرهابي

قالت في بيان: وقعت في حدود السابعة مساءً بحديقة عامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صنفت الشرطة البريطانية عملية الطعن التي أودت بأرواح ثلاثة أشخاص في بلدة ريدينغ جنوب إنجلترا مساء أمس السبت، بأنها هجوم إرهابي.

وذكرت شرطة وادي تيمز في بيان لها، أن كبير المنسقين الوطنيين لشبكة شرطة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة، دين هايدون، أعلن صباح اليوم أن الحادث إرهابي؛ مشيرة إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب ستتولى التحقيق في الاعتداء.

ووفق "روسيا اليوم"؛ كان ثلاثة أشخاص قد لقوا مصرعهم في حادث طعن وقع في مدينة ريدينغ- غربي العاصمة البريطانية لندن.

وأوضحت شرطة تامز فالي التابعة لمقاطعة باركشير، أن عملية الطعن وقعت في حدود السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (السادسة بتوقيت غرينيتش) بحديقة عامة في مدينة ريدينغ؛ مشيرة إلى أنها اعتقلت رجلًا في مكان الحادث، داعية سكان المدينة إلى عدم الاقتراب من المكان، مفيدة بأنها فرضت طوقًا أمنيًّا حوله.

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