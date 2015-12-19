قالت النيابة العامة، اليوم الأحد، إن المصالح البيئية تُعنى بحماية جزائية فاعلة، تُسهم في تنمية البيئة واستدامتها، مع التقيد والالتزام بالمبادئ البيئية، وحظر انتهاك معايير قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.
"النيابة العامة": المصالح البيئية تُعنى بحماية جزائية فاعلة لتنمية البيئة واستدامتها
شددت على حظر انتهاك معايير قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به
قالت النيابة العامة، اليوم الأحد، إن المصالح البيئية تُعنى بحماية جزائية فاعلة، تُسهم في تنمية البيئة واستدامتها، مع التقيد والالتزام بالمبادئ البيئية، وحظر انتهاك معايير قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.
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"النيابة العامة": المصالح البيئية تُعنى بحماية جزائية فاعلة لتنمية البيئة واستدامتهامنصور الشلاقي سبق 2021-12-19
19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
09:24 PM
"النيابة العامة": المصالح البيئية تُعنى بحماية جزائية فاعلة لتنمية البيئة واستدامتها
شددت على حظر انتهاك معايير قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به
قالت النيابة العامة، اليوم الأحد، إن المصالح البيئية تُعنى بحماية جزائية فاعلة، تُسهم في تنمية البيئة واستدامتها، مع التقيد والالتزام بالمبادئ البيئية، وحظر انتهاك معايير قطاع البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به.
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