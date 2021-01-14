وزير الخارجية من موسكو: بحثنا أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة
لافروف: نتعاون مع السعودية في عدة مجالات ونعمل على إيصال اللقاح الروسي للمملكة
عقد وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان، اليوم، جلسة مباحثات رسمية في موسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.
وبحث الوزيران العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال الأمير فيصل: بحثنا مع الجانب الروسي عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك، واجتماعات أوبك ساهمت في حماية المنظومة الاقتصادية العالمية، وبحثنا مع الجانب الروسي أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة.
وتابع: تدفع المملكة باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة، ونجحنا في تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن، ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران تعطل السلام.
من جهته قال وزير الخارجية الروسي: نتعاون مع #السعودية في عدة مجالات، ونعمل على أن يصل اللقاح الروسي إلى #المملكة، واتفقنا على احتضان #السعودية لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي وتباحثنا حول الأزمة السورية.
وزير الخارجية من موسكو: بحثنا أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-01-14
عقد وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان، اليوم، جلسة مباحثات رسمية في موسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.
وبحث الوزيران العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال الأمير فيصل: بحثنا مع الجانب الروسي عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك، واجتماعات أوبك ساهمت في حماية المنظومة الاقتصادية العالمية، وبحثنا مع الجانب الروسي أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة.
وتابع: تدفع المملكة باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة، ونجحنا في تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن، ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران تعطل السلام.
من جهته قال وزير الخارجية الروسي: نتعاون مع #السعودية في عدة مجالات، ونعمل على أن يصل اللقاح الروسي إلى #المملكة، واتفقنا على احتضان #السعودية لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي وتباحثنا حول الأزمة السورية.
14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
02:01 PM
وزير الخارجية من موسكو: بحثنا أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة
لافروف: نتعاون مع السعودية في عدة مجالات ونعمل على إيصال اللقاح الروسي للمملكة
عقد وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان، اليوم، جلسة مباحثات رسمية في موسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.
وبحث الوزيران العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقال الأمير فيصل: بحثنا مع الجانب الروسي عدة ملفات ذات الاهتمام المشترك، واجتماعات أوبك ساهمت في حماية المنظومة الاقتصادية العالمية، وبحثنا مع الجانب الروسي أهمية التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة.
وتابع: تدفع المملكة باتجاه تحقيق الاستقرار في المنطقة، ونجحنا في تنفيذ اتفاق الرياض في اليمن، ومليشيات الحوثي المدعومة من إيران تعطل السلام.
من جهته قال وزير الخارجية الروسي: نتعاون مع #السعودية في عدة مجالات، ونعمل على أن يصل اللقاح الروسي إلى #المملكة، واتفقنا على احتضان #السعودية لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي وتباحثنا حول الأزمة السورية.