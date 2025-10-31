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لجنة المسابقات في الرابطة تعدل مواعيد مباراتين في الدوري .. تعرف عليها

بسبب رحلة مغادرة بعثة الأخضر إلى أستراليا

قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل مواعيد إقامة مواجهة فريقي (الاتفاق والتعاون) لتقام في يوم الخميس الموافق 4\11\2021م، عند الساعة 7 مساء، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 5\11\2021م ، و(الشباب والنصر) لتقام يوم الجمعة عند الساعة 5.50 دقيقة مساءً، بدلًا من موعدها السابق عند الساعة 7.45 مساء، ضمن مباريات الجولة 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وجاء ذلك بناءً على خطاب الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد تأكيد اقامة مباراة المنتخب السعودي الأول ضد المنتخب الأسترالي في سيدني وتقديم رحلة مغادرة بعثة الأخضر إلى مساء الجمعة 5 نوفمبر لضمان وصول الأخضر في وقت مناسب لبرنامج الإعداد للقاء أستراليا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لجنة المسابقات في الرابطة تعدل مواعيد مباراتين في الدوري .. تعرف عليها
سبق

قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل مواعيد إقامة مواجهة فريقي (الاتفاق والتعاون) لتقام في يوم الخميس الموافق 4\11\2021م، عند الساعة 7 مساء، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 5\11\2021م ، و(الشباب والنصر) لتقام يوم الجمعة عند الساعة 5.50 دقيقة مساءً، بدلًا من موعدها السابق عند الساعة 7.45 مساء، ضمن مباريات الجولة 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وجاء ذلك بناءً على خطاب الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد تأكيد اقامة مباراة المنتخب السعودي الأول ضد المنتخب الأسترالي في سيدني وتقديم رحلة مغادرة بعثة الأخضر إلى مساء الجمعة 5 نوفمبر لضمان وصول الأخضر في وقت مناسب لبرنامج الإعداد للقاء أستراليا.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
07:09 PM

لجنة المسابقات في الرابطة تعدل مواعيد مباراتين في الدوري .. تعرف عليها

بسبب رحلة مغادرة بعثة الأخضر إلى أستراليا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل مواعيد إقامة مواجهة فريقي (الاتفاق والتعاون) لتقام في يوم الخميس الموافق 4\11\2021م، عند الساعة 7 مساء، بدلًا من يوم الجمعة الموافق 5\11\2021م ، و(الشباب والنصر) لتقام يوم الجمعة عند الساعة 5.50 دقيقة مساءً، بدلًا من موعدها السابق عند الساعة 7.45 مساء، ضمن مباريات الجولة 11 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وجاء ذلك بناءً على خطاب الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد تأكيد اقامة مباراة المنتخب السعودي الأول ضد المنتخب الأسترالي في سيدني وتقديم رحلة مغادرة بعثة الأخضر إلى مساء الجمعة 5 نوفمبر لضمان وصول الأخضر في وقت مناسب لبرنامج الإعداد للقاء أستراليا.

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