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مدير سجون القصيم يُكَرّم "التويجري"

كرّم العميد خالد الجربوع، مدير عام سجون منطقة القصيم، الرائد عبدالرحمن التويجري مدير شعبة التأهيل والإصلاح في إدارة سجن بريدة؛ نظير ما قدّمه من أعمال وجهود مميزة، وبصمة ناجحة، وعطاء مستمر للسجن؛ وخصوصًا فيما يتعلق بالنزلاء.
وعبّر "التويجري" عن شكره وتقديره على هذا التكريم؛ مؤكدًا أن ذلك واجبه في خدمة وطنه، ومحفز لبذل المزيد من الجهود بإذن الله.

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مدير سجون القصيم يُكَرّم "التويجري"
سبق

كرّم العميد خالد الجربوع، مدير عام سجون منطقة القصيم، الرائد عبدالرحمن التويجري مدير شعبة التأهيل والإصلاح في إدارة سجن بريدة؛ نظير ما قدّمه من أعمال وجهود مميزة، وبصمة ناجحة، وعطاء مستمر للسجن؛ وخصوصًا فيما يتعلق بالنزلاء.
وعبّر "التويجري" عن شكره وتقديره على هذا التكريم؛ مؤكدًا أن ذلك واجبه في خدمة وطنه، ومحفز لبذل المزيد من الجهود بإذن الله.

06 سبتمبر 2019 - 7 محرّم 1441
05:22 PM

مدير سجون القصيم يُكَرّم "التويجري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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كرّم العميد خالد الجربوع، مدير عام سجون منطقة القصيم، الرائد عبدالرحمن التويجري مدير شعبة التأهيل والإصلاح في إدارة سجن بريدة؛ نظير ما قدّمه من أعمال وجهود مميزة، وبصمة ناجحة، وعطاء مستمر للسجن؛ وخصوصًا فيما يتعلق بالنزلاء.
وعبّر "التويجري" عن شكره وتقديره على هذا التكريم؛ مؤكدًا أن ذلك واجبه في خدمة وطنه، ومحفز لبذل المزيد من الجهود بإذن الله.

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