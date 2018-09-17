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وزير الدفاع الأمريكي في اتصال هاتفي بولي العهد: ندعم السعودية ضد الاعتداءات.. وندرس الخيارات

ولي العهد: التهديدات الإيرانية ليست موجَّهة ضد السعودية بل إلى الشرق الأوسط والعالم

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وشدَّد وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال على دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملَيْن نفطيَّيْن في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على السعودية.

وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بدور السعودية في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.

وأكد سمو ولي العهد - من جهته - أن التهديدات الإيرانية ليست موجَّهة ضد السعودية فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الدفاع الأمريكي في اتصال هاتفي بولي العهد: ندعم السعودية ضد الاعتداءات.. وندرس الخيارات
سبق

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وشدَّد وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال على دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملَيْن نفطيَّيْن في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على السعودية.

وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بدور السعودية في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.

وأكد سمو ولي العهد - من جهته - أن التهديدات الإيرانية ليست موجَّهة ضد السعودية فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.

16 سبتمبر 2019 - 17 محرّم 1441
10:04 PM
اخر تعديل
17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
10:47 AM

وزير الدفاع الأمريكي في اتصال هاتفي بولي العهد: ندعم السعودية ضد الاعتداءات.. وندرس الخيارات

ولي العهد: التهديدات الإيرانية ليست موجَّهة ضد السعودية بل إلى الشرق الأوسط والعالم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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32,237

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر.

وشدَّد وزير الدفاع الأمريكي خلال الاتصال على دعم بلاده الكامل للمملكة في موقفها تجاه الاعتداءات الأخيرة التي تمت على معملَيْن نفطيَّيْن في بقيق وخريص، مشيرًا إلى أن بلاده تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الاعتداءات على السعودية.

وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بدور السعودية في دعم الجهود الدولية للتصدي للخطر الإيراني في تهديد الملاحة البحرية.

وأكد سمو ولي العهد - من جهته - أن التهديدات الإيرانية ليست موجَّهة ضد السعودية فحسب، وإنما تأثيرها يصل إلى الشرق الأوسط والعالم.

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