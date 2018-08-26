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"الشمري" يطلق الهوية الجديدة لمبادرة عيادة الخير الطبية بحائل

صاحبها إطلاق المنصّة الإلكترونية الخاصة والتي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين

أطلق مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد الشمري، يوم أمس الأربعاء في مقر جمعية سفانة الصحية بحائل، الهوية الجديدة لمبادرة عيادة الخير الطبية.

وانطلقت المبادرة بنسخة 2021م بهوية جديدة تمثّلت عبر شعار جديد يحمل رمزية "الهلال" المستوحاة من الهلال الأحمر ومهمته السامية في إسعاف المرضى، كما احتوى على نقوش إسلامية مستوحاة من نقوش وألوان هويّة أسمنت حائل الداعم الرئيسي للمبادرة، يتخلله كلمة "خير" والتي تحاكي في تصميمها نبضات القلب والحياة المستوحاة من شعار جمعية سفانة الخيرية الصحية بمنطقة حائل المنفّذ للمبادرة، ولأول مرة صاحبها إطلاق المنصّة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة والتي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين عبر https://alkhairclinic.org.

وتأتي المبادرة بتنفيذ من جمعية "سفانة" الصحية بمنطقة حائل ورعاية حصرية من شركة أسمنت حائل.

وتعنى مبادرة عيادة الخير الطبية منذ انطلاقها في عام 2017م بخدمة المرضى من ذوي العوز الطبي والعاجزين عن متابعة فحوصهم الطبية الاستشارية والمخبرية في مراكز ذات تخصص متقدم لخدمة المجتمع المحلي في حائل وضواحيها عبر استضافة أطباء متطوعين بشتى التخصصات.

ورفع "الشمري" شكره لأمير منطقة حائل ونائبه لدعمهما الدائم وتوجيههما في سبيل خلق تكامل فعّال بين جميع القطاعات يهدف إلى خدمة مجتمعنا المحلي على كل الأصعدة، كما شكر المدير التنفيذي المكلّف لجمعية سفانة الصحية بحائل راكان العديلي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل على دعمهم الدائم، مثمّناً الشراكة الاستراتيجية مع شركة أسمنت حائل.

وأوضح المهندس خالد الأحمد الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل أن إطلاق الهوية الجديدة للمبادرة يعكس تطلعّات أسمنت حائل بخلق أثر أكبر من مجرد إقامة عيادة لمجموعة من المستفيدين، بل السعى إلى تبنّي التوعية الصحية من خلال هذه المبادرة لشريحة أكبر من مجتمعنا وتكون نواةً لكل ما من شأنه المساهمة في رفع الوعي الصحّي في المنطقة.

وثمّن "الأحمد" جهود جمعية "سفانة" الصحية بحائل، ومحتضني العيادة المستشفى السعودي الألماني بحائل، كما شكر المتطوعين والمتطوعات.

وفي ختام اللقاء، تم تقديم درع تذكارية لمدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فريح العياد، وتكريم المستشفى السعودي الألماني بمنطقة حائل بصفته مقدم الخدمة الدائم للمبادرة، بالإضافة إلى تكريم شركة منظوم لصناعة المحتوى الشريك الإبداعي للمبادرة.

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"الشمري" يطلق الهوية الجديدة لمبادرة عيادة الخير الطبية بحائل
سبق

أطلق مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد الشمري، يوم أمس الأربعاء في مقر جمعية سفانة الصحية بحائل، الهوية الجديدة لمبادرة عيادة الخير الطبية.

وانطلقت المبادرة بنسخة 2021م بهوية جديدة تمثّلت عبر شعار جديد يحمل رمزية "الهلال" المستوحاة من الهلال الأحمر ومهمته السامية في إسعاف المرضى، كما احتوى على نقوش إسلامية مستوحاة من نقوش وألوان هويّة أسمنت حائل الداعم الرئيسي للمبادرة، يتخلله كلمة "خير" والتي تحاكي في تصميمها نبضات القلب والحياة المستوحاة من شعار جمعية سفانة الخيرية الصحية بمنطقة حائل المنفّذ للمبادرة، ولأول مرة صاحبها إطلاق المنصّة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة والتي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين عبر https://alkhairclinic.org.

وتأتي المبادرة بتنفيذ من جمعية "سفانة" الصحية بمنطقة حائل ورعاية حصرية من شركة أسمنت حائل.

وتعنى مبادرة عيادة الخير الطبية منذ انطلاقها في عام 2017م بخدمة المرضى من ذوي العوز الطبي والعاجزين عن متابعة فحوصهم الطبية الاستشارية والمخبرية في مراكز ذات تخصص متقدم لخدمة المجتمع المحلي في حائل وضواحيها عبر استضافة أطباء متطوعين بشتى التخصصات.

ورفع "الشمري" شكره لأمير منطقة حائل ونائبه لدعمهما الدائم وتوجيههما في سبيل خلق تكامل فعّال بين جميع القطاعات يهدف إلى خدمة مجتمعنا المحلي على كل الأصعدة، كما شكر المدير التنفيذي المكلّف لجمعية سفانة الصحية بحائل راكان العديلي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل على دعمهم الدائم، مثمّناً الشراكة الاستراتيجية مع شركة أسمنت حائل.

وأوضح المهندس خالد الأحمد الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل أن إطلاق الهوية الجديدة للمبادرة يعكس تطلعّات أسمنت حائل بخلق أثر أكبر من مجرد إقامة عيادة لمجموعة من المستفيدين، بل السعى إلى تبنّي التوعية الصحية من خلال هذه المبادرة لشريحة أكبر من مجتمعنا وتكون نواةً لكل ما من شأنه المساهمة في رفع الوعي الصحّي في المنطقة.

وثمّن "الأحمد" جهود جمعية "سفانة" الصحية بحائل، ومحتضني العيادة المستشفى السعودي الألماني بحائل، كما شكر المتطوعين والمتطوعات.

وفي ختام اللقاء، تم تقديم درع تذكارية لمدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فريح العياد، وتكريم المستشفى السعودي الألماني بمنطقة حائل بصفته مقدم الخدمة الدائم للمبادرة، بالإضافة إلى تكريم شركة منظوم لصناعة المحتوى الشريك الإبداعي للمبادرة.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
10:13 AM

"الشمري" يطلق الهوية الجديدة لمبادرة عيادة الخير الطبية بحائل

صاحبها إطلاق المنصّة الإلكترونية الخاصة والتي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين

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منصور الشلاقي - حائل
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أطلق مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد الشمري، يوم أمس الأربعاء في مقر جمعية سفانة الصحية بحائل، الهوية الجديدة لمبادرة عيادة الخير الطبية.

وانطلقت المبادرة بنسخة 2021م بهوية جديدة تمثّلت عبر شعار جديد يحمل رمزية "الهلال" المستوحاة من الهلال الأحمر ومهمته السامية في إسعاف المرضى، كما احتوى على نقوش إسلامية مستوحاة من نقوش وألوان هويّة أسمنت حائل الداعم الرئيسي للمبادرة، يتخلله كلمة "خير" والتي تحاكي في تصميمها نبضات القلب والحياة المستوحاة من شعار جمعية سفانة الخيرية الصحية بمنطقة حائل المنفّذ للمبادرة، ولأول مرة صاحبها إطلاق المنصّة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة والتي تهدف إلى تحسين تجربة المستفيدين عبر https://alkhairclinic.org.

وتأتي المبادرة بتنفيذ من جمعية "سفانة" الصحية بمنطقة حائل ورعاية حصرية من شركة أسمنت حائل.

وتعنى مبادرة عيادة الخير الطبية منذ انطلاقها في عام 2017م بخدمة المرضى من ذوي العوز الطبي والعاجزين عن متابعة فحوصهم الطبية الاستشارية والمخبرية في مراكز ذات تخصص متقدم لخدمة المجتمع المحلي في حائل وضواحيها عبر استضافة أطباء متطوعين بشتى التخصصات.

ورفع "الشمري" شكره لأمير منطقة حائل ونائبه لدعمهما الدائم وتوجيههما في سبيل خلق تكامل فعّال بين جميع القطاعات يهدف إلى خدمة مجتمعنا المحلي على كل الأصعدة، كما شكر المدير التنفيذي المكلّف لجمعية سفانة الصحية بحائل راكان العديلي فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل على دعمهم الدائم، مثمّناً الشراكة الاستراتيجية مع شركة أسمنت حائل.

وأوضح المهندس خالد الأحمد الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت حائل أن إطلاق الهوية الجديدة للمبادرة يعكس تطلعّات أسمنت حائل بخلق أثر أكبر من مجرد إقامة عيادة لمجموعة من المستفيدين، بل السعى إلى تبنّي التوعية الصحية من خلال هذه المبادرة لشريحة أكبر من مجتمعنا وتكون نواةً لكل ما من شأنه المساهمة في رفع الوعي الصحّي في المنطقة.

وثمّن "الأحمد" جهود جمعية "سفانة" الصحية بحائل، ومحتضني العيادة المستشفى السعودي الألماني بحائل، كما شكر المتطوعين والمتطوعات.

وفي ختام اللقاء، تم تقديم درع تذكارية لمدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فريح العياد، وتكريم المستشفى السعودي الألماني بمنطقة حائل بصفته مقدم الخدمة الدائم للمبادرة، بالإضافة إلى تكريم شركة منظوم لصناعة المحتوى الشريك الإبداعي للمبادرة.

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