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"صدارة" تشارك بـ59 فرصة توطين في "اكتفاء 2022" بالظهران

قيمتها الإجمالية تجاوزت 4.8 مليارات ريال لخمس سنوات قادمة

قدّمت شركة "صدارة" للكيميائيات، خلال مشاركتها في المنتدى والمعرض السادس لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء"، الذي أقيم في الفترة من 24 إلى 26 يناير الحالي، 59 فرصة لتوطين المشتريات تجاوزت قيمتها الإجمالية 4.8 مليارات ريال، للسنوات الخمس القادمة في مجالات الكيميائيات والمعدات وقطع الغيار؛ وذلك في مركز الظهران الدولي للمعارض والمؤتمرات بالظهران.

واستعرضت الشركة عددًا من الفرص والمبادرات في مجال توطين المشتريات وجذب الاستثمارات في مجمع الصناعات الكيميائية والتحويلية "بلاسكيم"، المستهدف توطينها من خلال الاستفادة من خطي أنابيب أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين، اللذيْن يعدان عناصر أساسية في تمكين وتصنيع العديد من التطبيقات الهامة للمملكة في عدد من الصناعات التحويلية الرئيسية، مثل كيميائيات النفط والغاز، ومواد الإنشاء، والمنظفات، ومنتجات العناية المنزلية والشخصية، والمواد الكيميائية لمعالجة المياه، والمواد الكيميائية للتعدين، وتطبيقات التغليف والطلاء، والمستحضرات الصيدلانية، وأعلاف الحيوانات، وغيرها من التطبيقات.

وقدّمت ورشتا عمل استعرضت فيهما فرص توطين المشتريات؛ لتمكين الموردين المحليين والمستثمرين المحتملين؛ للاطلاع على الفرص المستقبلية لدى "صدارة" للسلع والخدمات، وناقشت تمكين الاستثمارات التحويلية في مجمع بلاسكيم، وطرح العديد من الفرص للمستثمرين لعدد من التطبيقات، مثل سلسلة قيمة البولي يوريثان والمواد الكيميائية المتخصصة والوسيطة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "صدارة" للكيميائيات الدكتور فيصل الفقير: مشاركة صدارة الفاعلة في منتدى ومعرض اكتفاء 2022، تأتي ضمن ركائز خطتها الاستراتيجية ومبادراتها لتمكين وتوطين الصناعة، والمساهمة في تعزيز المحتوى المحلي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: يُعد اكتفاء 2022 أحد أهم المنصات العالمية، وفرصة مواتية لمشاركة وتأهيل الكوادر الوطنية والمصنّعين المحليين الجدد وجذب المستثمرين.

الظهران صدارة شركة صدراة للكيميائيات اكتفاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صدارة" تشارك بـ59 فرصة توطين في "اكتفاء 2022" بالظهران
سبق

قدّمت شركة "صدارة" للكيميائيات، خلال مشاركتها في المنتدى والمعرض السادس لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء"، الذي أقيم في الفترة من 24 إلى 26 يناير الحالي، 59 فرصة لتوطين المشتريات تجاوزت قيمتها الإجمالية 4.8 مليارات ريال، للسنوات الخمس القادمة في مجالات الكيميائيات والمعدات وقطع الغيار؛ وذلك في مركز الظهران الدولي للمعارض والمؤتمرات بالظهران.

واستعرضت الشركة عددًا من الفرص والمبادرات في مجال توطين المشتريات وجذب الاستثمارات في مجمع الصناعات الكيميائية والتحويلية "بلاسكيم"، المستهدف توطينها من خلال الاستفادة من خطي أنابيب أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين، اللذيْن يعدان عناصر أساسية في تمكين وتصنيع العديد من التطبيقات الهامة للمملكة في عدد من الصناعات التحويلية الرئيسية، مثل كيميائيات النفط والغاز، ومواد الإنشاء، والمنظفات، ومنتجات العناية المنزلية والشخصية، والمواد الكيميائية لمعالجة المياه، والمواد الكيميائية للتعدين، وتطبيقات التغليف والطلاء، والمستحضرات الصيدلانية، وأعلاف الحيوانات، وغيرها من التطبيقات.

وقدّمت ورشتا عمل استعرضت فيهما فرص توطين المشتريات؛ لتمكين الموردين المحليين والمستثمرين المحتملين؛ للاطلاع على الفرص المستقبلية لدى "صدارة" للسلع والخدمات، وناقشت تمكين الاستثمارات التحويلية في مجمع بلاسكيم، وطرح العديد من الفرص للمستثمرين لعدد من التطبيقات، مثل سلسلة قيمة البولي يوريثان والمواد الكيميائية المتخصصة والوسيطة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "صدارة" للكيميائيات الدكتور فيصل الفقير: مشاركة صدارة الفاعلة في منتدى ومعرض اكتفاء 2022، تأتي ضمن ركائز خطتها الاستراتيجية ومبادراتها لتمكين وتوطين الصناعة، والمساهمة في تعزيز المحتوى المحلي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: يُعد اكتفاء 2022 أحد أهم المنصات العالمية، وفرصة مواتية لمشاركة وتأهيل الكوادر الوطنية والمصنّعين المحليين الجدد وجذب المستثمرين.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
04:58 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:44 PM

"صدارة" تشارك بـ59 فرصة توطين في "اكتفاء 2022" بالظهران

قيمتها الإجمالية تجاوزت 4.8 مليارات ريال لخمس سنوات قادمة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجبيل
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قدّمت شركة "صدارة" للكيميائيات، خلال مشاركتها في المنتدى والمعرض السادس لبرنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء"، الذي أقيم في الفترة من 24 إلى 26 يناير الحالي، 59 فرصة لتوطين المشتريات تجاوزت قيمتها الإجمالية 4.8 مليارات ريال، للسنوات الخمس القادمة في مجالات الكيميائيات والمعدات وقطع الغيار؛ وذلك في مركز الظهران الدولي للمعارض والمؤتمرات بالظهران.

واستعرضت الشركة عددًا من الفرص والمبادرات في مجال توطين المشتريات وجذب الاستثمارات في مجمع الصناعات الكيميائية والتحويلية "بلاسكيم"، المستهدف توطينها من خلال الاستفادة من خطي أنابيب أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين، اللذيْن يعدان عناصر أساسية في تمكين وتصنيع العديد من التطبيقات الهامة للمملكة في عدد من الصناعات التحويلية الرئيسية، مثل كيميائيات النفط والغاز، ومواد الإنشاء، والمنظفات، ومنتجات العناية المنزلية والشخصية، والمواد الكيميائية لمعالجة المياه، والمواد الكيميائية للتعدين، وتطبيقات التغليف والطلاء، والمستحضرات الصيدلانية، وأعلاف الحيوانات، وغيرها من التطبيقات.

وقدّمت ورشتا عمل استعرضت فيهما فرص توطين المشتريات؛ لتمكين الموردين المحليين والمستثمرين المحتملين؛ للاطلاع على الفرص المستقبلية لدى "صدارة" للسلع والخدمات، وناقشت تمكين الاستثمارات التحويلية في مجمع بلاسكيم، وطرح العديد من الفرص للمستثمرين لعدد من التطبيقات، مثل سلسلة قيمة البولي يوريثان والمواد الكيميائية المتخصصة والوسيطة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "صدارة" للكيميائيات الدكتور فيصل الفقير: مشاركة صدارة الفاعلة في منتدى ومعرض اكتفاء 2022، تأتي ضمن ركائز خطتها الاستراتيجية ومبادراتها لتمكين وتوطين الصناعة، والمساهمة في تعزيز المحتوى المحلي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: يُعد اكتفاء 2022 أحد أهم المنصات العالمية، وفرصة مواتية لمشاركة وتأهيل الكوادر الوطنية والمصنّعين المحليين الجدد وجذب المستثمرين.

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