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لجنة التوطين بجدة تواصل جولاتها التفتيشية للتأكد من التزام المكاتب العقارية

لمتابعة التقيد بعدم تشغيل العمالة المخالفة وضبط مخالفات التستر التجاري

واصلت لجنة التوطين بمحافظة جدة جولاتها التفتيشية على مكاتب العقار، حيث تهدف الحملة إلى التأكد من تطبيق قرارات التوطين وعدم تشغيل عمالة وافدة مخالفة، وضبط مخالفات نظام مكافحة التستر التجاري، والتأكد من مدى التزام المكاتب العقارية بنظام عقود الإيجار وتوثيقها في الشبكة الإلكترونية "إيجار" وضبط مخالفات الوساطة العقارية .

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لجنة التوطين بجدة تواصل جولاتها التفتيشية للتأكد من التزام المكاتب العقارية
سبق

واصلت لجنة التوطين بمحافظة جدة جولاتها التفتيشية على مكاتب العقار، حيث تهدف الحملة إلى التأكد من تطبيق قرارات التوطين وعدم تشغيل عمالة وافدة مخالفة، وضبط مخالفات نظام مكافحة التستر التجاري، والتأكد من مدى التزام المكاتب العقارية بنظام عقود الإيجار وتوثيقها في الشبكة الإلكترونية "إيجار" وضبط مخالفات الوساطة العقارية .

07 ديسمبر 2021 - 3 جمادى الأول 1443
09:47 PM

لجنة التوطين بجدة تواصل جولاتها التفتيشية للتأكد من التزام المكاتب العقارية

لمتابعة التقيد بعدم تشغيل العمالة المخالفة وضبط مخالفات التستر التجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
5
1,343

واصلت لجنة التوطين بمحافظة جدة جولاتها التفتيشية على مكاتب العقار، حيث تهدف الحملة إلى التأكد من تطبيق قرارات التوطين وعدم تشغيل عمالة وافدة مخالفة، وضبط مخالفات نظام مكافحة التستر التجاري، والتأكد من مدى التزام المكاتب العقارية بنظام عقود الإيجار وتوثيقها في الشبكة الإلكترونية "إيجار" وضبط مخالفات الوساطة العقارية .

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,305
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,592
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,347
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,360

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