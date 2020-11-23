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كورونا في 4 دول.. كولومبيا تسجل 7924 إصابة جديدة و1200 بكينيا

1088 حالة بالجزائر و32 في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة في كولومبيا اليوم، تسجيل 7924 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى مليون و248 ألفًا و417 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقع "تويتر" أنه تم تسجيل 6 آلاف و9 حالات شفاء و7924 حالة إصابة جديدة بالفيروس و183 حالة وفاة في كولومبيا.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغت 35 ألفًا و287 حالة.

الجزائر

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم، عن تسجيل 1088 إصابة في الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى  74862 حالة.

وكشف فورار في لقائه الإعلامي اليومي، عن وفاة 17 شخصًا متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2275 وفاة.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و128 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 169 وفاة.

كينيا

أعلنت وزارة الصحة الكينية عن تسجيل 1211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في كينيا بلغ 77 ألفًا و372 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و380 حالة.

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كورونا في 4 دول.. كولومبيا تسجل 7924 إصابة جديدة و1200 بكينيا
سبق

أعلنت وزارة الصحة في كولومبيا اليوم، تسجيل 7924 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى مليون و248 ألفًا و417 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقع "تويتر" أنه تم تسجيل 6 آلاف و9 حالات شفاء و7924 حالة إصابة جديدة بالفيروس و183 حالة وفاة في كولومبيا.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغت 35 ألفًا و287 حالة.

الجزائر

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم، عن تسجيل 1088 إصابة في الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى  74862 حالة.

وكشف فورار في لقائه الإعلامي اليومي، عن وفاة 17 شخصًا متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2275 وفاة.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و128 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 169 وفاة.

كينيا

أعلنت وزارة الصحة الكينية عن تسجيل 1211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في كينيا بلغ 77 ألفًا و372 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و380 حالة.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
08:36 AM

كورونا في 4 دول.. كولومبيا تسجل 7924 إصابة جديدة و1200 بكينيا

1088 حالة بالجزائر و32 في موريتانيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة في كولومبيا اليوم، تسجيل 7924 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى مليون و248 ألفًا و417 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته على موقع "تويتر" أنه تم تسجيل 6 آلاف و9 حالات شفاء و7924 حالة إصابة جديدة بالفيروس و183 حالة وفاة في كولومبيا.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغت 35 ألفًا و287 حالة.

الجزائر

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا الدكتور جمال فورار، اليوم، عن تسجيل 1088 إصابة في الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى  74862 حالة.

وكشف فورار في لقائه الإعلامي اليومي، عن وفاة 17 شخصًا متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال نفس الفترة؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2275 وفاة.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 8 آلاف و128 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 169 وفاة.

كينيا

أعلنت وزارة الصحة الكينية عن تسجيل 1211 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في كينيا بلغ 77 ألفًا و372 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و380 حالة.

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