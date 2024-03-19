رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى السابعة مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، اليوم، تَضَمّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية.

وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات: (العيص، بدر، وادي الفرع، ينبع)، وتستمر حتى الساعة السابعة من مساء هذا اليوم.