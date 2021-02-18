الآن.. إغلاق احترازي لطريق "الهدا" بسبب هطول الأمطار

أغلقت قبل قليل وزارة النقل، ممثلة بإدارة سلامة الطرق بمحافظة الطائف، عقبة الهدا بسبب هطول الأمطار. ولا يزال الإغلاق مستمرًا لحين توقف هطول الأمطار والتأكد من سلامة الطريق بكلا الاتجاهين.

وجاء الإغلاق احترازيًا بسبب الأمطار التي هطلت على المنطقة؛ وهو ما قد يتسبب في انهيار الصخور -لا قدر الله-.