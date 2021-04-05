إطلاق تطبيق YouTube Kids في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

15 دولة.. تطبيق مستقل يقدّم محتوى متنوعاً يناسب جميع أفراد العائلة

أعلنت YouTube اليوم عن إطلاق تطبيق YouTube Kids باللغة العربية في 15 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يتيح تطبيق YouTube Kids للعائلة والأطفال فرصة مشاهدة الفيديوهات المفضلة بسهولة، كما يمنح الأمهات والآباء أدوات بسيطة لتكييف استخدام التطبيق مع احتياجات العائلة.

تم إنشاء تطبيق YouTube Kids خصيصًا للأطفال تحت سن الثالثة عشرة، وهو تطبيق مستقل يقدّم محتوى متنوعاً يناسب جميع أفراد العائلة، حيث يوفّر للأطفال فرصة استكشاف مواضيع جديدة والإبحار بمخيّلتهم عبر مجموعة من القنوات وقوائم التشغيل المندرجة تحت فئات تشمل: التعليم والهوايات، والفنون والأعمال اليدوية، والألعاب، والموسيقى والرقص، بالإضافة إلى قنوات وفيديوهات صانعي المحتوى العائلي وغيرها من الفئات.

يوفر تطبيق YouTube Kids مجموعة من أدوات الإدارة والرقابة الأبوية السهلة الاستخدام؛ لتمكين كل عائلة من اختيار الإعدادات التي تناسبها. ومن بين هذه الميزات والأدوات المفيدة:

الملفات الشخصية: تتيح هذه الميزة للوالدين إنشاء ملف منفصل لكل طفل، بحيث يتوفر للأطفال مجموعة من الاقتراحات حول المحتوى المناسب لأعمارهم واهتماماتهم.

المحتوى المختار بعناية: تتيح ميزة "المحتوى الموافق عليه من الوالدين" للأمهات والآباء إمكانية اختيار فيديوهات وقنوات محددة يسمحون لأطفالهم بمشاهدتها عبر التطبيق.

إيقاف البحث: عند إيقاف ميزة البحث، لن يتمكن الطفل من البحث عن الفيديوهات، بحيث يقتصر المحتوى المتوفر أمامه على مجموعة معينة من القنوات.

وقت الشاشة: توفّر أداة التوقيت المُضمّنة في التطبيق للوالدين إمكانية تحديد المدة المسموح بها لأطفالهم بمشاهدة الفيديوهات، بحيث يعطي التطبيق إشعارًا للطفل عند انتهاء وقت الجلسة المحددة.

حظر القنوات أو المحتوى: يمكن للوالدين حظر قنوات أو محتوى محدد بكبسة زر.

يوفر تطبيق YouTube Kids مجموعة من المحتوى العائلي الأكثر شعبية في المنطقة، سواء كان ذلك النسخة العربية لبرنامج Sesame Street "أهلًا سمسم"، أو الإنتاج الإماراتي "منصور"، إلى جانب فيديوهات تعليمية مثل "الاسكوله" و"تعلم مع زكريا"، أو أغاني الأطفال.

وتعليقًا على إطلاق تطبيق YouTube Kids باللغة العربية، قال طارق عبدالله المدير الإقليمي للتسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى Google: "يساعد تطبيق YouTube Kids الأسر على تنمية اهتمامات أطفالهم مع توفير مجموعة من الأدوات للرقابة الأبوية لتخصيص التجربة بناءً على احتياجات العائلة. سواء كان أطفالكم في عمر الثاني عشر ويستمتعون بالفنون والأعمال الحرفية أو بعمر السبع سنوات ومهتمون بمعرفة المزيد عن المنظومة الشمسية، يقدم YouTube Kids مساحة مناسبة للعائلات للاكتشاف والمشاهدة".

إذا وجد أحد الوالدين أي فيديو يقلقهم، يمكنهم الإبلاغ عنه من خلال النقر على زر "الإبلاغ" للمساهمة في تحسين المنصة بصورة مستمرة.

يتوفر التطبيق اليوم باللغة العربية كما هو متاح بلغات أخرى مثل الإنجليزية والفرنسية عبر متجر Google Play أو متجر App Store للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى توفره على الويب من خلال زيارة https://www.youtubekids.com/.

لتحميل التطبيق، يمكنكم التّوجه إلى:

متجر Google Play

http://goo.gle/3vO4dLn

متجر App Store

http://goo.gle/3d05x5n