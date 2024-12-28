"سياسة النشر في شبكات التواصل الاجتماعي وصياغة المحتوى".. برنامج تدريبي بـ"تعليم أبوعريش"

استهدف منسقي الإعلام والاتصال بمدارس المكتب

نظم مكتب تعليم أبوعريش، ممثلاً بوحدة الإعلام والاتصال، برنامجاً تدريبياً بعنوان "سياسة نشر شبكات التواصل الاجتماعي وصياغة المحتوى"، بقاعة التدريب الزراعي بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بأبي عريش، والذي استهدف منسقي الإعلام والاتصال بمدارس المكتب.

ورحب مدير مكتب تعليم أبوعريش الدكتور حسن الخضي بالمنسقين الإعلاميين بالمدارس شاكراً فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بأبي عريش على تعاونهم في تهيئة قاعة التدريب، مؤكداً على أهمية الالتزام بضوابط دليل حوكمة الحسابات عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومراعاة ذلك في نشر أي مناشط أو مناسبات مستقبلية.

ووجه شكره للمدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي على دعمه الكامل لتنفيذ مثل هذه البرامج لاستثمار شبكات التواصل الاجتماعي وفق دليل الحوكمة ودعم وإبراز المجتمع التعليمي وتحسين الصورة الذهنية المرتبطة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.

كما وجه شكره لمدير الإعلام والاتصال والمتحدث الرسمي بتعليم جازان رجاء العطاس على متابعتها المستمرة، لما ينشر في حساب المكتب ومدارسه لتحقيق الكفاءة الاتصالية في إدارة المحتوى الذي يستجيب لاحتياجات الجمهور وتفعيل المتابعة ومراقبة الأداء للقائمين على الحسابات.

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وأشار "الخضي" بالدور الذي يقوم به رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمكتب يحيى بكري على تنظيم البرنامج الذي يهدف إلى توضيح الآلية الصحيحة لإدارة الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي وضبط الممارسات الاتصالية لحسابات المدارس وضمان سلامة المحتوى الاتصالي من أي تجاوزات، مشيداً بجهود المنسقين الإعلاميين المميزة خلال الفصل الدراسي الأول في إبراز منجزات المكتب والمدارس التابعة له.

واستعرض البرنامج التدريبي والذي نفذه رئيس وحدة الإعلام والاتصال بمكتب تعليم صامطة الإعلامي حسن عواجي المهجري الملامح العامة للإعلام والاتصال بالمدرسة ومهام المنسق الإعلامي بالمدرسة ومفاتيح الترميز للحسابات والسياسات العامة في شبكات التواصل الاجتماعي وأساسيات التصوير بالجوال وصياغة المحتوى.

كما استعرض دور المنسقين الإعلاميين في إيصال المعلومات للمكتب في الوقت المطلوب ومتابعة الحسابات الرسمية وفق دليل الحوكمة والالتزام بالتفاعل بإعادة النشر للحسابات الرسمية والالتزام بمصفوفة العمل الإعلامي.