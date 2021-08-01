أمير تبوك يدشن ويتفقد عددًا من المشروعات التنموية بمحافظة الوجه

قدم الشكر للقيادة والشعب والمسؤولين الذين يعملون بكل جهد في كل مجال

دشن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في محافظة الوجه، مساء اليوم الأحد، مشروعات تنموية وخدمية جديدة، وتفقد سير العمل في المشروعات القائمة التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

وتفصيلاً، كان في استقبال أمير المنطقة في موقع عرض المشروعات في حديقة شاطئ زاعم بالمحافظة، محافظ الوجه شجاع بن محمد الشريف ونائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للشؤون الفنية والمشروعات المهندس شارخ بن إبراهيم الشارخ.

وفور وصول الأمير فهد بن سلطان، دشن منظومة إنتاج الوجه للمياه المحلاة، وشاهد والجميع عرضًا مرئيًا عن المنظومة والتي تهدف إلى تعزيز أمن إمدادات المياه بالمحافظة والقرى المحيطة ونفذتها المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمحافظة وبطاقة إنتاجية تصل إلى 25,500 متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا, وتعمل بتقنية التناطح العكسي الصديقة للبيئة ذات الكفاءة والتنافسية العالية.

بعد ذلك تسلم أمير تبوك هدية تذكارية من نائب محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للشؤون الفنية والمشروعات بهذه المناسبة.

عقب ذلك دشن مشروعات بلدية المحافظة، وشاهد عرضًا مرئيًا عن تلك المشروعات واستمع لشرح موجز من رئيس بلدية المحافظة المهندس أحمد بن عبيدالله البلوي عن تلك المشروعات والتي شملت مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار وأعمال سفلتة وأرصفة وإنارة وتحسين وتطوير وتجميل المحاور الرئيسة بالمحافظة والطريق الدائري والواجهة البحرية وحدائق الأحياء بقيمة إجمالية تجاوزت 28 مليون ريال، بالإضافة إلى المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة بقيمة إجمالية تجاوزت 28 مليون ريال، كما اطلع على سير العمل في مشروعات البلدية الاستثمارية.

وقال في تصريح صحفي عقب تدشين هذه المشروعات: إنه كل يوم في جميع مناطق المملكة يفتتح فيه مشروعات حيوية جديدة في الصحة والتعليم والطرق وتحلية المياه والصرف الصحي وهذه أمور تهم وتمس المواطن بشكل كبير، ومنطقة تبوك جزء من هذه المنظومة الكبيرة بالمملكة.

وأضاف: أنني سعيد اليوم أن أكون في محافظة الوجه مثل ما كنت في محافظتي ضباء وأملج وإن شاء الله قريبًا في محافظتي تيماء وحقل.

وتابع بالقول: إن جزءًا أساسيًا من رؤية المملكة 2030 والتي أقرها خادم الحرمين الشريفين ويشرف عليها وينفذها سمو ولي العهد -حفظهما الله- ستشهدها محافظات الساحل وستكون نقلة تاريخية للمنطقة وأبنائها وهذه المشروعات الضخمة المقصود بها الإنسان السعودي ليس في منطقة تبوك بل جميع أبناء وبنات المملكة.

وأشار إلى أن أبناء وبنات منطقة تبوك من المشاركين الأوائل في هذه المشروعات ومنها مشروع نيوم الذي أتاح فرصًا عديدة في الابتعاث والتدريب لأبناء وبنات المنطقة، متمنيًا أن يزداد عدد المستفيدين من المواطنين والمواطنات ورجال الأعمال من هذه المشروعات الضخمة التي لا يوجد لها مثيل في العالم.

وأعرب أمير المنطقة عن شكره للقيادة وللشعب السعودي والمسؤولين الذين يعملون بكل جهد وبكل مجال، مختتمًا تصريحه بحمد الله أن من على هذه البلاد بقيادة محبة لدينها وبلادها ولأبنائها ومواطنيها.

بعد ذلك زار عددًا من الأركان الخاصة بالأسر المنتجة والحرف اليدوية بالمحافظة وركن للتحف والمنتوجات الغذائية، ثم شاهد عرضًا للفنون الشعبية.