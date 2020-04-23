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الديوان الملكي: دائرة الأهلة في المحكمة العليا تقرر غداً الجمعة غرة شهر رمضان

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
(بيان من الديوان الملكي)
جاءنا من المحكمة العليا ما يلي:
القرار رقم ( 132/ هـ ) وتاريخ 30 / 8 / 1441هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الخميس الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام 1441هـ حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين منه حسب الرؤية للنظر، وذلك فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه وتأمله فقد ثبت بشهادة عدد من الشهود العدول رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة في عدد من المحافظات والمراكز، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه، فإن دائرة الأهلة في المحكمة العليا تقرر: أن يوم غد الجمعة 1/ 9/ 1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24/ 4/ 2020م هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ.
والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأمة الإسلامية بهذا الشهر الكريم لتسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه وأن يتقبل منهم الأعمال الصالحة وأن يجمع شملهم ويوحد كلمتهم ويصلح ذات بينهم وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يرفع الداء والوباء عن البشرية جميعاً، إنه سبحانه قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رئيس وأعضاء دائرة الأهلة في المحكمة العليا
عضو عضو
د. خالد بن عبدالله اللحيدان محمد بن عبدالله الجارالله
عضو عضو
حمد بن محمد أبانمي محمد بن محمد شريم شعبي
رئيس الدائرة
غيهب بن محمد الغيهب

شهر رمضان الديوان الملكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الديوان الملكي: دائرة الأهلة في المحكمة العليا تقرر غداً الجمعة غرة شهر رمضان
سبق

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
(بيان من الديوان الملكي)
جاءنا من المحكمة العليا ما يلي:
القرار رقم ( 132/ هـ ) وتاريخ 30 / 8 / 1441هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الخميس الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام 1441هـ حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين منه حسب الرؤية للنظر، وذلك فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه وتأمله فقد ثبت بشهادة عدد من الشهود العدول رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة في عدد من المحافظات والمراكز، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه، فإن دائرة الأهلة في المحكمة العليا تقرر: أن يوم غد الجمعة 1/ 9/ 1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24/ 4/ 2020م هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ.
والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأمة الإسلامية بهذا الشهر الكريم لتسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه وأن يتقبل منهم الأعمال الصالحة وأن يجمع شملهم ويوحد كلمتهم ويصلح ذات بينهم وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يرفع الداء والوباء عن البشرية جميعاً، إنه سبحانه قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رئيس وأعضاء دائرة الأهلة في المحكمة العليا
عضو عضو
د. خالد بن عبدالله اللحيدان محمد بن عبدالله الجارالله
عضو عضو
حمد بن محمد أبانمي محمد بن محمد شريم شعبي
رئيس الدائرة
غيهب بن محمد الغيهب

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
07:02 PM
اخر تعديل
25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
04:29 AM

الديوان الملكي: دائرة الأهلة في المحكمة العليا تقرر غداً الجمعة غرة شهر رمضان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
11,389

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
(بيان من الديوان الملكي)
جاءنا من المحكمة العليا ما يلي:
القرار رقم ( 132/ هـ ) وتاريخ 30 / 8 / 1441هـ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الخميس الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام 1441هـ حسب تقويم أم القرى التاسع والعشرين منه حسب الرؤية للنظر، وذلك فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه وتأمله فقد ثبت بشهادة عدد من الشهود العدول رؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة في عدد من المحافظات والمراكز، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه، فإن دائرة الأهلة في المحكمة العليا تقرر: أن يوم غد الجمعة 1/ 9/ 1441هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 24/ 4/ 2020م هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ.
والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأمة الإسلامية بهذا الشهر الكريم لتسأل الله العلي القدير أن يعين المسلمين على صيامه وقيامه وأن يتقبل منهم الأعمال الصالحة وأن يجمع شملهم ويوحد كلمتهم ويصلح ذات بينهم وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يرفع الداء والوباء عن البشرية جميعاً، إنه سبحانه قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رئيس وأعضاء دائرة الأهلة في المحكمة العليا
عضو عضو
د. خالد بن عبدالله اللحيدان محمد بن عبدالله الجارالله
عضو عضو
حمد بن محمد أبانمي محمد بن محمد شريم شعبي
رئيس الدائرة
غيهب بن محمد الغيهب

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