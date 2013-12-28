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الشرقية.. 893 جولة رقابية في الأسواق والمراكز وتعقيم 766 موقعاً

بمشاركة 470 فرداً ضمن الكوادر البشرية باستخدام 142958 لتر معقمات

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 893 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية أسفرت عن ضبط (7) مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" و(4) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير (766) موقعاً، بمشاركة (470) فرداً ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي باستخدام (142958) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، إضافة إلى رفع (7581) طنّاً من النفايات، وأزالت (4304) أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9391) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية مواصلة الجولات الرقابية ومتابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والبلدية؛ من أجل سلامة الجميع، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.

أمانة المنطقة الشرقية

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الشرقية.. 893 جولة رقابية في الأسواق والمراكز وتعقيم 766 موقعاً
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 893 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية أسفرت عن ضبط (7) مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" و(4) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير (766) موقعاً، بمشاركة (470) فرداً ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي باستخدام (142958) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، إضافة إلى رفع (7581) طنّاً من النفايات، وأزالت (4304) أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9391) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية مواصلة الجولات الرقابية ومتابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والبلدية؛ من أجل سلامة الجميع، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.

28 ديسمبر 2020 - 13 جمادى الأول 1442
03:00 PM

الشرقية.. 893 جولة رقابية في الأسواق والمراكز وتعقيم 766 موقعاً

بمشاركة 470 فرداً ضمن الكوادر البشرية باستخدام 142958 لتر معقمات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 893 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية أسفرت عن ضبط (7) مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" و(4) مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

كما قامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير (766) موقعاً، بمشاركة (470) فرداً ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي باستخدام (142958) لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، إضافة إلى رفع (7581) طنّاً من النفايات، وأزالت (4304) أمتار مكعبة من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9391) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة الشرقية مواصلة الجولات الرقابية ومتابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بما يتماشى مع البروتوكولات الصحية والبلدية؛ من أجل سلامة الجميع، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.

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