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طريقة سهلة لتحميل "جوجل بلاي" على هواتف "هواوي"

تنهي معاناة الكثيرين مع القرار الأمريكي ضد المنتجات الصينية

يعاني عدد كبير من مستخدمي هواتف "هواوي" الجديدة، عدم وجود تطبيقات "جوجل" الشهيرة، بسبب القرار الأمريكي ضد المنتجات الصينية.

ولكن تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أكد أن هناك طريقة سهلة يمكن من خلالها تحميل برنامج "جوجل بلاي" على هواتف "هواوي".

وأوضح التقرير أنه يمكن تفعيل تلك الطريقة السهلة عن طريق تحميل تطبيق "تشات بارتنر"، الذي يمكنه تحميل أي تطبيقات على أي أجهزة، ومن بينها تطبيق "جوجل بلاي".

ويمكن من خلال التطبيق تحميل تطبيقات بسعة تصل إلى 147 ميغابايت.

وبمجرد تحميل "جوجل بلاي" أعد تحميل الهاتف الذكي، لتجد أن تطبيق "جوجل بلاي" يعمل بصورة عادية ويطلب تسجيل الدخول بصورة اعتيادية، ولن تظهر لك رسالة أن "الجهاز غير معتمد لعمل جوجل بلاي وللحصول على الحماية الخاصة بالجهاز".

وتمت تجربة هواتف "هواوي بي 40 لايت" و"هواوي ميت 30 برو"، ووجد أنه يمكن تحميل تطبيق "جوجل بلاي" بمنتهى السهولة باستخدام تلك الطريقة.

برنامج جوجل بلاي هواتف هواوي

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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طريقة سهلة لتحميل "جوجل بلاي" على هواتف "هواوي"
سبق

يعاني عدد كبير من مستخدمي هواتف "هواوي" الجديدة، عدم وجود تطبيقات "جوجل" الشهيرة، بسبب القرار الأمريكي ضد المنتجات الصينية.

ولكن تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أكد أن هناك طريقة سهلة يمكن من خلالها تحميل برنامج "جوجل بلاي" على هواتف "هواوي".

وأوضح التقرير أنه يمكن تفعيل تلك الطريقة السهلة عن طريق تحميل تطبيق "تشات بارتنر"، الذي يمكنه تحميل أي تطبيقات على أي أجهزة، ومن بينها تطبيق "جوجل بلاي".

ويمكن من خلال التطبيق تحميل تطبيقات بسعة تصل إلى 147 ميغابايت.

وبمجرد تحميل "جوجل بلاي" أعد تحميل الهاتف الذكي، لتجد أن تطبيق "جوجل بلاي" يعمل بصورة عادية ويطلب تسجيل الدخول بصورة اعتيادية، ولن تظهر لك رسالة أن "الجهاز غير معتمد لعمل جوجل بلاي وللحصول على الحماية الخاصة بالجهاز".

وتمت تجربة هواتف "هواوي بي 40 لايت" و"هواوي ميت 30 برو"، ووجد أنه يمكن تحميل تطبيق "جوجل بلاي" بمنتهى السهولة باستخدام تلك الطريقة.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
09:36 AM

طريقة سهلة لتحميل "جوجل بلاي" على هواتف "هواوي"

تنهي معاناة الكثيرين مع القرار الأمريكي ضد المنتجات الصينية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,800

يعاني عدد كبير من مستخدمي هواتف "هواوي" الجديدة، عدم وجود تطبيقات "جوجل" الشهيرة، بسبب القرار الأمريكي ضد المنتجات الصينية.

ولكن تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أكد أن هناك طريقة سهلة يمكن من خلالها تحميل برنامج "جوجل بلاي" على هواتف "هواوي".

وأوضح التقرير أنه يمكن تفعيل تلك الطريقة السهلة عن طريق تحميل تطبيق "تشات بارتنر"، الذي يمكنه تحميل أي تطبيقات على أي أجهزة، ومن بينها تطبيق "جوجل بلاي".

ويمكن من خلال التطبيق تحميل تطبيقات بسعة تصل إلى 147 ميغابايت.

وبمجرد تحميل "جوجل بلاي" أعد تحميل الهاتف الذكي، لتجد أن تطبيق "جوجل بلاي" يعمل بصورة عادية ويطلب تسجيل الدخول بصورة اعتيادية، ولن تظهر لك رسالة أن "الجهاز غير معتمد لعمل جوجل بلاي وللحصول على الحماية الخاصة بالجهاز".

وتمت تجربة هواتف "هواوي بي 40 لايت" و"هواوي ميت 30 برو"، ووجد أنه يمكن تحميل تطبيق "جوجل بلاي" بمنتهى السهولة باستخدام تلك الطريقة.

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