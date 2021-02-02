وتفصيلاً .. كانت "سبق" قد تناولت عددًا من التقارير حول الظواهر السلبية في حجز المركبات وحراج المعيصم تمثلت في انتشار الباعة الجائلين وعربات الخيول وما تسببه من تلوث بصري وإزعاج لمرتادي الحجز، بالإضافة إلى ما يتسبب به الباعة الجائلون وبسطات الشاهي من مخلفات في الموقع والتي لاقت تجاوبًا من بلدية الشرائع الفرعية ونفذت حملات إزالة على تلك البسطات وعربات بيع الأطعمة المخالفة.

تلقى رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي خطاب شكر وتقدير من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص وذلك نظير الجهود الملحوظة والبارزة حيال متابعة الباعة الجائلين والملاحظات المرصودة في حجز المركبات بالشرائع وحراج الخردة بالمعيصم ورفع إيرادات البلدية المحصلة للعام 2020.

"بلدية الشرائع" تتلقى خطاب شكر من أمين العاصمة المقدسة نظير متابعته الباعة الجائلين أحمد العبدالله سبق 2021-02-02 تلقى رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي خطاب شكر وتقدير من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص وذلك نظير الجهود الملحوظة والبارزة حيال متابعة الباعة الجائلين والملاحظات المرصودة في حجز المركبات بالشرائع وحراج الخردة بالمعيصم ورفع إيرادات البلدية المحصلة للعام 2020. وتفصيلاً .. كانت "سبق" قد تناولت عددًا من التقارير حول الظواهر السلبية في حجز المركبات وحراج المعيصم تمثلت في انتشار الباعة الجائلين وعربات الخيول وما تسببه من تلوث بصري وإزعاج لمرتادي الحجز، بالإضافة إلى ما يتسبب به الباعة الجائلون وبسطات الشاهي من مخلفات في الموقع والتي لاقت تجاوبًا من بلدية الشرائع الفرعية ونفذت حملات إزالة على تلك البسطات وعربات بيع الأطعمة المخالفة.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442 01:06 AM

"بلدية الشرائع" تتلقى خطاب شكر من أمين العاصمة المقدسة نظير متابعته الباعة الجائلين ‫ نوه بالملاحظات المرصودة في حجز المركبات ورفع الإيرادات المحصلة للعام 2020





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تلقى رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس محمد بن شجعان العصيمي خطاب شكر وتقدير من أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص وذلك نظير الجهود الملحوظة والبارزة حيال متابعة الباعة الجائلين والملاحظات المرصودة في حجز المركبات بالشرائع وحراج الخردة بالمعيصم ورفع إيرادات البلدية المحصلة للعام 2020.

وتفصيلاً .. كانت "سبق" قد تناولت عددًا من التقارير حول الظواهر السلبية في حجز المركبات وحراج المعيصم تمثلت في انتشار الباعة الجائلين وعربات الخيول وما تسببه من تلوث بصري وإزعاج لمرتادي الحجز، بالإضافة إلى ما يتسبب به الباعة الجائلون وبسطات الشاهي من مخلفات في الموقع والتي لاقت تجاوبًا من بلدية الشرائع الفرعية ونفذت حملات إزالة على تلك البسطات وعربات بيع الأطعمة المخالفة.