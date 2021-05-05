النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مباراة دراماتيكية : "النصر" ينجو من مطب "الفيصلي" ويحقق النقاط الثلاث

حقق النصر مساء اليوم فوزًا مثيرًا على نظيره الفيصلي في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة 26.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز النصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة المؤجلة من الجولة 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

أهداف المباراة جاءت عن طريق نور الدين امرابط "هدفين" وسامي النجعي وبيتروس وللفيصلي سجل المحترف غليرمي وهشام فايق ودا سيلفا .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة رقم 39 فيما توقف رصيد الفيصلي عند النقطة رقم 30.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مباراة دراماتيكية : "النصر" ينجو من مطب "الفيصلي" ويحقق النقاط الثلاث
سبق

حقق النصر مساء اليوم فوزًا مثيرًا على نظيره الفيصلي في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة 26.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز النصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة المؤجلة من الجولة 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

أهداف المباراة جاءت عن طريق نور الدين امرابط "هدفين" وسامي النجعي وبيتروس وللفيصلي سجل المحترف غليرمي وهشام فايق ودا سيلفا .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة رقم 39 فيما توقف رصيد الفيصلي عند النقطة رقم 30.

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
11:48 PM

مباراة دراماتيكية : "النصر" ينجو من مطب "الفيصلي" ويحقق النقاط الثلاث

A A A
محمد السيّد - الرياض
10
3,210

حقق النصر مساء اليوم فوزًا مثيرًا على نظيره الفيصلي في المباراة التي أُقيمت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة 26.

وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز النصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة المؤجلة من الجولة 26 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

أهداف المباراة جاءت عن طريق نور الدين امرابط "هدفين" وسامي النجعي وبيتروس وللفيصلي سجل المحترف غليرمي وهشام فايق ودا سيلفا .

بتلك النتيجة يرتفع رصيد النصر للنقطة رقم 39 فيما توقف رصيد الفيصلي عند النقطة رقم 30.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,593
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,385
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,995
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,862

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة