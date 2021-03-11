الشؤون الإسلامية بنجران تختتم اليوم برنامج "فقه الأذان والإقامة"

الفعاليات استمرت خمسة أيام بمشاركة دعاة الفرع عبر برنامج الزوم

اختتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران بالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء، اليوم، برنامج "فقه الأذان والإقامة"، والذي استمر خمسة أيام بمشاركة دعاة الفرع، عبر برنامج الزوم اعتباراً من يوم الأحد 23-7-1442 هـ.



وأوضح مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن البرنامج برعاية كريمة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ.



أضاف: وقد استهدف البرنامج مؤذني مساجد المنطقة والذي يأتي ضمن برامج الوزارة للتذكير بأهمية مشروعية الأذان والإقامة والأخطاء التي قد تقع في هذين الشعيرتين العظيمتين مع بيان أهمية عمل المؤذن ومسؤوليته، والتوعية بضرورة تقوية أواصر اللحمة والانتماء والولاء للوطن مع بيان حقوق ولاة الأمر - حفظهم الله - وأهمية لزوم الجماعة والحث عليها.



كما أوضح أن البرنامج قد تنوع في مفرداته، حيث كان اليوم الأول افتتاحية اللقاء تلاها الحديث عن أهمية توحيد الألوهية وفضله، وأهمية العناية بالتوحيد وأهمية لزوم الجماعة وحث الناس عليها، وأما اليوم الثاني فقد شمل الحديث عن أهمية الأمر والسمع والطاعة وحقوق ولي الأمر وخطورة الأفكار الضالة، بينما كان الحديث في اليوم الثالث عن تعريف الأذان والإقامة لغة وشرعاً وحكم الأذان والإقامة والشروط المتعلقة بالمؤذن والأذان وصفة الأذان والإقامة ومبطلات الأذان والإقامة والحكمة من الأذان وسبب مشروعيته.



وقد تلخص الحديث في اليوم الرابع عن معاني كلمات الأذان وفضله والسنن المتعلقة بالأذان ومواقيت الصلاة واللحن في الأذان وأنواعه وأحكامه، وفقه الأذان وانتهى البرنامج في يومه الخامس والأخير ببيان الجانب الإداري وأعقبه امتحان إلكتروني لقياس مستوى نتائج البرنامج، والتي أظهرت الاستفادة التي تحققت من خلاله.



وفي الختام رفع "العصيمي" شكره للوزير على التوجيه والمتابعة لإقامة مثل هذا البرنامج وكذلك مدير معهد الأئمة والخطباء الشيخ عيسى كاملي، والذي تابع أيام البرنامج خطوة بخطوة، وشكر الدعاة المشاركين في تنفيذه، ومؤذني المساجد على حرصهم وحضورهم اليومي لفعاليات البرنامج.