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بايرن ميونيخ يتأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا

ضرب موعدًا مع باريس سان جيرمان

وصل بايرن ميونيخ الألماني بجدارة واستحقاق إلى المباراة النهائية "للتشامبيونز ليغ" بعد تغلبه على نظيره ليون الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "جوزيه ألفالادي" في العاصمة البرتغالية لشبونة ضمن الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز اللاعب سيرج غنابري هدفين متتاليين للعملاق البافاري في الدقيقتين (13 و33) من زمن الشوط الأول واختتم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية الفريق الألماني في الدقيقة الأخيرة من زمن للقاء.

وضرب بايرن ميونيخ موعدًا في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي فاز على فريق لايبزيغ الألماني بثلاثية نظيفة أمس الثلاثاء.

دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بايرن ميونيخ يتأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا
سبق

وصل بايرن ميونيخ الألماني بجدارة واستحقاق إلى المباراة النهائية "للتشامبيونز ليغ" بعد تغلبه على نظيره ليون الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "جوزيه ألفالادي" في العاصمة البرتغالية لشبونة ضمن الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز اللاعب سيرج غنابري هدفين متتاليين للعملاق البافاري في الدقيقتين (13 و33) من زمن الشوط الأول واختتم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية الفريق الألماني في الدقيقة الأخيرة من زمن للقاء.

وضرب بايرن ميونيخ موعدًا في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي فاز على فريق لايبزيغ الألماني بثلاثية نظيفة أمس الثلاثاء.

20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
12:25 AM
اخر تعديل
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
01:29 AM

بايرن ميونيخ يتأهل للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا

ضرب موعدًا مع باريس سان جيرمان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل بايرن ميونيخ الألماني بجدارة واستحقاق إلى المباراة النهائية "للتشامبيونز ليغ" بعد تغلبه على نظيره ليون الفرنسي بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "جوزيه ألفالادي" في العاصمة البرتغالية لشبونة ضمن الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز اللاعب سيرج غنابري هدفين متتاليين للعملاق البافاري في الدقيقتين (13 و33) من زمن الشوط الأول واختتم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية الفريق الألماني في الدقيقة الأخيرة من زمن للقاء.

وضرب بايرن ميونيخ موعدًا في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي فاز على فريق لايبزيغ الألماني بثلاثية نظيفة أمس الثلاثاء.

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