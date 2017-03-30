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خلال فترة التوقف.. الشباب يواجه الرائد "وديًا" في الرياض

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نظيره الرائد مباراة ودية،الأربعاء المقبل، في الرياض خلال فترة توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين- أيام فيفا- .


وتأتي المباراة في إطار تحضيرات فريق الشباب لمواجهة الباطن السبت 10 إبريل ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري المحترفين، بينما يستعد الرائد لمواجهة الأهلي 8 إبريل المقبل، في الجولة ذاتها.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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خلال فترة التوقف.. الشباب يواجه الرائد "وديًا" في الرياض
سبق

يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نظيره الرائد مباراة ودية،الأربعاء المقبل، في الرياض خلال فترة توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين- أيام فيفا- .


وتأتي المباراة في إطار تحضيرات فريق الشباب لمواجهة الباطن السبت 10 إبريل ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري المحترفين، بينما يستعد الرائد لمواجهة الأهلي 8 إبريل المقبل، في الجولة ذاتها.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
11:46 PM

خلال فترة التوقف.. الشباب يواجه الرائد "وديًا" في الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الشباب نظيره الرائد مباراة ودية،الأربعاء المقبل، في الرياض خلال فترة توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين- أيام فيفا- .


وتأتي المباراة في إطار تحضيرات فريق الشباب لمواجهة الباطن السبت 10 إبريل ضمن مباريات الجولة الـ25 من دوري المحترفين، بينما يستعد الرائد لمواجهة الأهلي 8 إبريل المقبل، في الجولة ذاتها.

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