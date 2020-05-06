لمواجهة "كورونا".. لجنة العمل التطوعي بـ"تعليم الأفلاج" تناقش انطلاقة أعمالها

"آل مغيرة": الأفلاج نموذج رائد في العمل التطوعي

عقدت لجنة العمل التطوعي بتعليم الأفلاج مساء اليوم اجتماعها الأول لمناقشة جدول الأعمال التي تسبق انطلاقة الفريق للميدان لتفعيل الخطط الوقائية والتثقيفية والتوعوية لمواجهة جائحة كورونا.

بدأ الاجتماع باستعراض خطوات العمل وخطط تقديم المساعدة والمساندة مع الجهات ذات العلاقة لمواجهة جائحة كورونا، كما استعرض الاجتماع آلية تسجيل المتطوعين من خلال رابط يتم بثه يوضح فيه المجالات المطروحة البالغ عددها 12 مجالاً وأنواع التطوع والفرص التطوعية وطرحها للميدان والفئة المستهدفة من (منسوبي ومنسوبات التعليم).

من جهة أخرى، أشاد مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة، خلال كلمته في الاجتماع، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا وقرارات وزارة التعليم في ذلك، كما حث الجميع على المشاركة في العمل التطوعي لأهمية قيمته، مشيرًا إلى أن محافظة الأفلاج نموذج رائد في العمل التطوعي.