"محمد آل ثنيان" يحتفل بزواجه

احتفل محمد بن عبدالله آل ثنيان، بزواجه على كريمة المهندس أحمد بن سليمان الدخيل؛ وذلك في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض.. وحضر الحفل العديد من الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ العروسين بالزواج السعيد؛ سائلين الله لهما السعادة في الدارين.
احتفل محمد بن عبدالله آل ثنيان، بزواجه على كريمة المهندس أحمد بن سليمان الدخيل؛ وذلك في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض.. وحضر الحفل العديد من الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ العروسين بالزواج السعيد؛ سائلين الله لهما السعادة في الدارين.
احتفل محمد بن عبدالله آل ثنيان، بزواجه على كريمة المهندس أحمد بن سليمان الدخيل؛ وذلك في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض.. وحضر الحفل العديد من الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ العروسين بالزواج السعيد؛ سائلين الله لهما السعادة في الدارين.
احتفل محمد بن عبدالله آل ثنيان، بزواجه على كريمة المهندس أحمد بن سليمان الدخيل؛ وذلك في نادي ضباط القوات المسلحة بالرياض.. وحضر الحفل العديد من الأقارب والأصدقاء.
"سبق" تهنئ العروسين بالزواج السعيد؛ سائلين الله لهما السعادة في الدارين.