63 ألف جولة رقابية تغلق 616 منشأة في العاصمة

أمانة الرياض: كمية المواد المصادَرة 1.213 طنًّا

نفّذت أمانة منطقة الرياض 63 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال 14 يومًا.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لنحسن من مستوى الامتثال للضوابط البلدية والاشتراطات الصحية؛ 63 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية نفذناها خلال 14 يومًا من 18 يونيو وحتى 1 يوليو.

وتابعت: بلغ عدد المنشآت التي أغلقت 616 منشأة، وكمية المواد المصادَرة 1.213 طنًّا؛ مؤكدة الاستمرار في أعمال الرقابة.