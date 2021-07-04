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63 ألف جولة رقابية تغلق 616 منشأة في العاصمة

أمانة الرياض: كمية المواد المصادَرة 1.213 طنًّا

نفّذت أمانة منطقة الرياض 63 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال 14 يومًا.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لنحسن من مستوى الامتثال للضوابط البلدية والاشتراطات الصحية؛ 63 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية نفذناها خلال 14 يومًا من 18 يونيو وحتى 1 يوليو.

وتابعت: بلغ عدد المنشآت التي أغلقت 616 منشأة، وكمية المواد المصادَرة 1.213 طنًّا؛ مؤكدة الاستمرار في أعمال الرقابة.

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63 ألف جولة رقابية تغلق 616 منشأة في العاصمة
سبق

نفّذت أمانة منطقة الرياض 63 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال 14 يومًا.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لنحسن من مستوى الامتثال للضوابط البلدية والاشتراطات الصحية؛ 63 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية نفذناها خلال 14 يومًا من 18 يونيو وحتى 1 يوليو.

وتابعت: بلغ عدد المنشآت التي أغلقت 616 منشأة، وكمية المواد المصادَرة 1.213 طنًّا؛ مؤكدة الاستمرار في أعمال الرقابة.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
08:39 AM

63 ألف جولة رقابية تغلق 616 منشأة في العاصمة

أمانة الرياض: كمية المواد المصادَرة 1.213 طنًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذت أمانة منطقة الرياض 63 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال 14 يومًا.

وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لنحسن من مستوى الامتثال للضوابط البلدية والاشتراطات الصحية؛ 63 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية نفذناها خلال 14 يومًا من 18 يونيو وحتى 1 يوليو.

وتابعت: بلغ عدد المنشآت التي أغلقت 616 منشأة، وكمية المواد المصادَرة 1.213 طنًّا؛ مؤكدة الاستمرار في أعمال الرقابة.

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