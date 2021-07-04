63 ألف جولة رقابية تغلق 616 منشأة في العاصمة
أمانة الرياض: كمية المواد المصادَرة 1.213 طنًّا
نفّذت أمانة منطقة الرياض 63 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال 14 يومًا.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لنحسن من مستوى الامتثال للضوابط البلدية والاشتراطات الصحية؛ 63 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية نفذناها خلال 14 يومًا من 18 يونيو وحتى 1 يوليو.
وتابعت: بلغ عدد المنشآت التي أغلقت 616 منشأة، وكمية المواد المصادَرة 1.213 طنًّا؛ مؤكدة الاستمرار في أعمال الرقابة.
63 ألف جولة رقابية تغلق 616 منشأة في العاصمة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-04
نفّذت أمانة منطقة الرياض 63 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال 14 يومًا.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لنحسن من مستوى الامتثال للضوابط البلدية والاشتراطات الصحية؛ 63 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية نفذناها خلال 14 يومًا من 18 يونيو وحتى 1 يوليو.
وتابعت: بلغ عدد المنشآت التي أغلقت 616 منشأة، وكمية المواد المصادَرة 1.213 طنًّا؛ مؤكدة الاستمرار في أعمال الرقابة.
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
08:39 AM
63 ألف جولة رقابية تغلق 616 منشأة في العاصمة
أمانة الرياض: كمية المواد المصادَرة 1.213 طنًّا
نفّذت أمانة منطقة الرياض 63 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية خلال 14 يومًا.
وقالت الأمانة عبر حسابها في تويتر: لنحسن من مستوى الامتثال للضوابط البلدية والاشتراطات الصحية؛ 63 ألف جولة رقابية على المنشآت التجارية نفذناها خلال 14 يومًا من 18 يونيو وحتى 1 يوليو.
وتابعت: بلغ عدد المنشآت التي أغلقت 616 منشأة، وكمية المواد المصادَرة 1.213 طنًّا؛ مؤكدة الاستمرار في أعمال الرقابة.