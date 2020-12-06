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"تورنيدو" قد يحمل إبلاً وسيارة.. "المسند": أعنف الأعاصير تشكّل جنوب شرق سكاكا

قال عنه: شديد الاضطراب وسرعة دورانه حول نفسه أكثر من 200 كلم في الساعة

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن التورنيدو الذي تشكّل جنوب شرق #سكاكا #الجوف، أمس، يعد من أكبر الأعاصير حجماً والتي تم توثيقها بالصور في #السعودية.

وتابع في سلسلة تغريدات له مساء أمس السبت: "هو عبارة عن إعصار شديد الاضطراب، ويعد أعنف ظاهرة جوية على الإطلاق عندما تكتمل أركانه الجوية، ويدور حول نفسه بشكل معاكس لدوران عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي.

وأضاف: "يحتل مساحة صغيرة، فهو لا يزيد قطره على 1.5 كم، قد يصل إلى أقل من ذلك 100م فقط.

وتقدر سرعة تحرك التورنيدو أفقياً (عادة) ما بين 37 - 75 كم/ساعة، وسرعة دورانه حول نفسه تفوق سرعة الأعاصير المدارية (أكثر من 200 كلم في الساعة، وأحياناً تبلغ نحو 500 كلم في الساعة عندها يستطيع حمل الإبل والسيارة)، وهو لا يُولد إلا في الحالات الجوية العنيفة والمكتملة الأركان".

وختم بقوله: "الضغط الجوي في عين التورنيدو منخفض انخفاضاً شديداً؛ قد يصل إلى 800 مليار علامة تعجب مزدوجة".

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"تورنيدو" قد يحمل إبلاً وسيارة.. "المسند": أعنف الأعاصير تشكّل جنوب شرق سكاكا
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن التورنيدو الذي تشكّل جنوب شرق #سكاكا #الجوف، أمس، يعد من أكبر الأعاصير حجماً والتي تم توثيقها بالصور في #السعودية.

وتابع في سلسلة تغريدات له مساء أمس السبت: "هو عبارة عن إعصار شديد الاضطراب، ويعد أعنف ظاهرة جوية على الإطلاق عندما تكتمل أركانه الجوية، ويدور حول نفسه بشكل معاكس لدوران عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي.

وأضاف: "يحتل مساحة صغيرة، فهو لا يزيد قطره على 1.5 كم، قد يصل إلى أقل من ذلك 100م فقط.

وتقدر سرعة تحرك التورنيدو أفقياً (عادة) ما بين 37 - 75 كم/ساعة، وسرعة دورانه حول نفسه تفوق سرعة الأعاصير المدارية (أكثر من 200 كلم في الساعة، وأحياناً تبلغ نحو 500 كلم في الساعة عندها يستطيع حمل الإبل والسيارة)، وهو لا يُولد إلا في الحالات الجوية العنيفة والمكتملة الأركان".

وختم بقوله: "الضغط الجوي في عين التورنيدو منخفض انخفاضاً شديداً؛ قد يصل إلى 800 مليار علامة تعجب مزدوجة".

06 ديسمبر 2020 - 21 ربيع الآخر 1442
11:20 AM

"تورنيدو" قد يحمل إبلاً وسيارة.. "المسند": أعنف الأعاصير تشكّل جنوب شرق سكاكا

قال عنه: شديد الاضطراب وسرعة دورانه حول نفسه أكثر من 200 كلم في الساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ إن التورنيدو الذي تشكّل جنوب شرق #سكاكا #الجوف، أمس، يعد من أكبر الأعاصير حجماً والتي تم توثيقها بالصور في #السعودية.

وتابع في سلسلة تغريدات له مساء أمس السبت: "هو عبارة عن إعصار شديد الاضطراب، ويعد أعنف ظاهرة جوية على الإطلاق عندما تكتمل أركانه الجوية، ويدور حول نفسه بشكل معاكس لدوران عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي.

وأضاف: "يحتل مساحة صغيرة، فهو لا يزيد قطره على 1.5 كم، قد يصل إلى أقل من ذلك 100م فقط.

وتقدر سرعة تحرك التورنيدو أفقياً (عادة) ما بين 37 - 75 كم/ساعة، وسرعة دورانه حول نفسه تفوق سرعة الأعاصير المدارية (أكثر من 200 كلم في الساعة، وأحياناً تبلغ نحو 500 كلم في الساعة عندها يستطيع حمل الإبل والسيارة)، وهو لا يُولد إلا في الحالات الجوية العنيفة والمكتملة الأركان".

وختم بقوله: "الضغط الجوي في عين التورنيدو منخفض انخفاضاً شديداً؛ قد يصل إلى 800 مليار علامة تعجب مزدوجة".

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