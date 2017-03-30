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سلطنة عمان: نتعاون مع السعودية وبقية الأطراف لإيجاد حل شامل للأزمة اليمنية

أعربت عن أملها في أن تحقق الاتصالات النتيجة المرجوة قريباً

أعلنت سلطنة عمان، اليوم (الثلاثاء)، أنها مستمرة في العمل عن كثب مع السعودية، والمبعوثين الأممي والأميركي الخاصين باليمن، والأطراف اليمنية المعنية، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في اليمن.

وأفاد مركز الأخبار العماني التابع لوزارة الإعلام، بأن السلطنة تأمل في أن تحقق هذه الاتصالات، النتيجة المرجوة قريباً، وبما يعيد لليمن أمنه واستقراره، ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة، وفقاً لـ"الشرق".

وأشار المركز إلى أن استمرار عمان في العمل لتسوية الأزمة اليمنية، جاء امتثالاً لأوامر السلطان هيثم بن طارق.

الرئيسية/ أخبار العالم

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سلطنة عمان: نتعاون مع السعودية وبقية الأطراف لإيجاد حل شامل للأزمة اليمنية
سبق

أعلنت سلطنة عمان، اليوم (الثلاثاء)، أنها مستمرة في العمل عن كثب مع السعودية، والمبعوثين الأممي والأميركي الخاصين باليمن، والأطراف اليمنية المعنية، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في اليمن.

وأفاد مركز الأخبار العماني التابع لوزارة الإعلام، بأن السلطنة تأمل في أن تحقق هذه الاتصالات، النتيجة المرجوة قريباً، وبما يعيد لليمن أمنه واستقراره، ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة، وفقاً لـ"الشرق".

وأشار المركز إلى أن استمرار عمان في العمل لتسوية الأزمة اليمنية، جاء امتثالاً لأوامر السلطان هيثم بن طارق.

30 مارس 2021 - 17 شعبان 1442
02:27 PM

سلطنة عمان: نتعاون مع السعودية وبقية الأطراف لإيجاد حل شامل للأزمة اليمنية

أعربت عن أملها في أن تحقق الاتصالات النتيجة المرجوة قريباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت سلطنة عمان، اليوم (الثلاثاء)، أنها مستمرة في العمل عن كثب مع السعودية، والمبعوثين الأممي والأميركي الخاصين باليمن، والأطراف اليمنية المعنية، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في اليمن.

وأفاد مركز الأخبار العماني التابع لوزارة الإعلام، بأن السلطنة تأمل في أن تحقق هذه الاتصالات، النتيجة المرجوة قريباً، وبما يعيد لليمن أمنه واستقراره، ويحفظ أمن ومصالح دول المنطقة، وفقاً لـ"الشرق".

وأشار المركز إلى أن استمرار عمان في العمل لتسوية الأزمة اليمنية، جاء امتثالاً لأوامر السلطان هيثم بن طارق.

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