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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 31 مخالفاً لنظام البيئة

بحوزتهم 5 أطنان من الحطب المعروض للبيع على 13 مركبة

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (31) مواطنًا مخالفاً لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، بحوزتهم أكثر من (5) أطنان من الحطب المعروض للبيع على متن (13) مركبة في منطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات ذات الاختصاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث "المالكي" المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 31 مخالفاً لنظام البيئة
سبق

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (31) مواطنًا مخالفاً لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، بحوزتهم أكثر من (5) أطنان من الحطب المعروض للبيع على متن (13) مركبة في منطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات ذات الاختصاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث "المالكي" المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
03:49 PM

القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 31 مخالفاً لنظام البيئة

بحوزتهم 5 أطنان من الحطب المعروض للبيع على 13 مركبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (31) مواطنًا مخالفاً لنظام البيئة، الذي يمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، بحوزتهم أكثر من (5) أطنان من الحطب المعروض للبيع على متن (13) مركبة في منطقة الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات ذات الاختصاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث "المالكي" المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

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