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"إعلاميون" تدشن فرعها بحائل.. وأمير المنطقة يتطلع لدورها المأمول إعلاميًّا

لتعزيز الدور الإيجابي وتبادل الخبرات ونقل التجارب

افتتحت جمعية "إعلاميون" فرعها اليوم بمنطقة حائل؛ حيث دشن الافتتاح الأمير عبد العزيز بن سعد بن ‏عبد العزيز أمير منطقة حائل، بعد استقباله اليوم رئيس جمعية "إعلاميون" الدكتور سعود بن فالح الغربي، ووفد الجمعية.

وتطلّع أمير حائل إلى أن تؤدي جمعية "إعلاميون" الدور المأمول في خدمة الإعلام والإعلاميين بالمنطقة.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" إلى أن منطقة حائل تزخر بعدد من الإعلاميين والشباب، وستكون الجمعية مظلّة رسمية وتنظيمية لعملهم وأنشطتهم وفعالياتهم، والمساهمة من خلال خبراتها في تطوير الإعلاميين ونقل التجارب والمهنية والوطنية للأجيال الشابة ممثلة في طلاب قسم الإعلام بجامعة حائل.

وأشار إلى أن الجمعية سعت إلى نقل التجربة والتنظيم المتأصل لديها إلى المناطق الأخرى؛ حيث ينتسب لها عدد من الإعلاميين من مختلف مناطق المملكة، ولها أربعة فروع فعّالة بالمملكة، وتحمل رسالة مهنية وترجمة لمستهدفات رؤية 2030 وتعزيز الدور الإيجابي للإعلامي ومساهمته التطوعية والفكرية والثقافية لخدمة وطنه ومجتمعه وزملائه أبناء مهنة الإعلام.

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"إعلاميون" تدشن فرعها بحائل.. وأمير المنطقة يتطلع لدورها المأمول إعلاميًّا
سبق

افتتحت جمعية "إعلاميون" فرعها اليوم بمنطقة حائل؛ حيث دشن الافتتاح الأمير عبد العزيز بن سعد بن ‏عبد العزيز أمير منطقة حائل، بعد استقباله اليوم رئيس جمعية "إعلاميون" الدكتور سعود بن فالح الغربي، ووفد الجمعية.

وتطلّع أمير حائل إلى أن تؤدي جمعية "إعلاميون" الدور المأمول في خدمة الإعلام والإعلاميين بالمنطقة.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" إلى أن منطقة حائل تزخر بعدد من الإعلاميين والشباب، وستكون الجمعية مظلّة رسمية وتنظيمية لعملهم وأنشطتهم وفعالياتهم، والمساهمة من خلال خبراتها في تطوير الإعلاميين ونقل التجارب والمهنية والوطنية للأجيال الشابة ممثلة في طلاب قسم الإعلام بجامعة حائل.

وأشار إلى أن الجمعية سعت إلى نقل التجربة والتنظيم المتأصل لديها إلى المناطق الأخرى؛ حيث ينتسب لها عدد من الإعلاميين من مختلف مناطق المملكة، ولها أربعة فروع فعّالة بالمملكة، وتحمل رسالة مهنية وترجمة لمستهدفات رؤية 2030 وتعزيز الدور الإيجابي للإعلامي ومساهمته التطوعية والفكرية والثقافية لخدمة وطنه ومجتمعه وزملائه أبناء مهنة الإعلام.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
06:51 PM

"إعلاميون" تدشن فرعها بحائل.. وأمير المنطقة يتطلع لدورها المأمول إعلاميًّا

لتعزيز الدور الإيجابي وتبادل الخبرات ونقل التجارب

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خالد السليمي - حائل
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افتتحت جمعية "إعلاميون" فرعها اليوم بمنطقة حائل؛ حيث دشن الافتتاح الأمير عبد العزيز بن سعد بن ‏عبد العزيز أمير منطقة حائل، بعد استقباله اليوم رئيس جمعية "إعلاميون" الدكتور سعود بن فالح الغربي، ووفد الجمعية.

وتطلّع أمير حائل إلى أن تؤدي جمعية "إعلاميون" الدور المأمول في خدمة الإعلام والإعلاميين بالمنطقة.

وأشار رئيس مجلس إدارة جمعية "إعلاميون" إلى أن منطقة حائل تزخر بعدد من الإعلاميين والشباب، وستكون الجمعية مظلّة رسمية وتنظيمية لعملهم وأنشطتهم وفعالياتهم، والمساهمة من خلال خبراتها في تطوير الإعلاميين ونقل التجارب والمهنية والوطنية للأجيال الشابة ممثلة في طلاب قسم الإعلام بجامعة حائل.

وأشار إلى أن الجمعية سعت إلى نقل التجربة والتنظيم المتأصل لديها إلى المناطق الأخرى؛ حيث ينتسب لها عدد من الإعلاميين من مختلف مناطق المملكة، ولها أربعة فروع فعّالة بالمملكة، وتحمل رسالة مهنية وترجمة لمستهدفات رؤية 2030 وتعزيز الدور الإيجابي للإعلامي ومساهمته التطوعية والفكرية والثقافية لخدمة وطنه ومجتمعه وزملائه أبناء مهنة الإعلام.

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