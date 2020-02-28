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القبض على الأربعة.. سرقوا 10 مركبات وحطموا زجاج 12 مركبة لسرقة ما بداخلها

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها؛ أسفرت -بفضل من الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي مكون من (أربعة مواطنين/ جميعهم في العقد الثاني من العمر).

وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانهم سرقة المركبات واستخدامها في ارتكاب حوادث سرقات أخرى لتكسير زجاج مركبات، وسرقة ما بداخلها من مقتنيات.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروا بارتكابهم (22) جريمة سرقة بأحياء متفرقة من العاصمة الرياض (الحمراء، العليا، الصحافة، النسيم، الروضة، ضاحية لبن)؛ منها سرقة (10) مركبات وتكسير زجاج (12) مركبة، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية.

شرطة الرياض الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على الأربعة.. سرقوا 10 مركبات وحطموا زجاج 12 مركبة لسرقة ما بداخلها
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها؛ أسفرت -بفضل من الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي مكون من (أربعة مواطنين/ جميعهم في العقد الثاني من العمر).

وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانهم سرقة المركبات واستخدامها في ارتكاب حوادث سرقات أخرى لتكسير زجاج مركبات، وسرقة ما بداخلها من مقتنيات.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروا بارتكابهم (22) جريمة سرقة بأحياء متفرقة من العاصمة الرياض (الحمراء، العليا، الصحافة، النسيم، الروضة، ضاحية لبن)؛ منها سرقة (10) مركبات وتكسير زجاج (12) مركبة، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
04:59 PM

القبض على الأربعة.. سرقوا 10 مركبات وحطموا زجاج 12 مركبة لسرقة ما بداخلها

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عبدالله البرقاوي - الرياض
2
1,350

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها؛ أسفرت -بفضل من الله- عن تمكّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من الإطاحة بأفراد تشكيل عصابي مكون من (أربعة مواطنين/ جميعهم في العقد الثاني من العمر).

وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانهم سرقة المركبات واستخدامها في ارتكاب حوادث سرقات أخرى لتكسير زجاج مركبات، وسرقة ما بداخلها من مقتنيات.

وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم، أقروا بارتكابهم (22) جريمة سرقة بأحياء متفرقة من العاصمة الرياض (الحمراء، العليا، الصحافة، النسيم، الروضة، ضاحية لبن)؛ منها سرقة (10) مركبات وتكسير زجاج (12) مركبة، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية.

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