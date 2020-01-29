رعب كورونا.. الخطوط البريطانية تعلّق رحلاتها للصين بشكل فوري

أوقفت الحجوزات على موقعها الإلكتروني للرحلات المباشرة لتقييم الوضع

أعلنت الخطوط الجوية البريطانية، اليوم الأربعاء، تعليق رحلاتها الجوية المباشرة إلى الأراضي الصينية وبشكل فوري، بعد تفشي فيروس كورونا.

وعلّقت الخطوط الجوية البريطانية، الحجوزات على موقعها عبر الإنترنت للرحلات المباشرة، من لندن إلى بكين وشانغهاي حتى مارس المقبل، بعد التحذيرات من السفر إلى الصين؛ بسبب تفشي فيروس كورونا؛ حسب قناة "سكاي نيوز" البريطانية.

وأعلنت "بريتش أيرويز"، تعليق كافة رحلات الطيران من وإلى الأراضي الصينية مع نفاذ القرار بشكل فوري"، وقالت المتحدثة باسم الشركة إنها "تقيّم الوضع".

وبحسب "سبوتنيك عربي"، كان وزير النقل البريطاني غرانت شابس، قد قال: إن مطار هيثرو البريطاني سينشئ مناطق منفصلة للركاب القادمين من المناطق التي يوجد فيها فيروس كورونا الجديد.

وقال "شابس" لقناة "سكاي نيوز": "هذا شيء نراقبه عن كثب، ولا يمكن الاستهتار به، كانت هناك بعض الإعلانات هذا الصباح حول الرحلات الجوية التي تأتي مباشرة من المنطقة التي يوجد فيها إصابات إلى مطار هيثرو؛ فقمنا باتخاذ بعض التدابير الإضافية هناك؛ هذا لضمان أنه عندما تأتي الرحلات الجوية مباشرة إلى مطار هيثرو، هناك منطقة منفصلة للناس الواصلين من تلك المناطق".

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، في وقت سابق اليوم: إن عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى 132 حتى نهاية، أمس الثلاثاء، مع تأكيد إصابة 1459 حالة جديدة أخرى.

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى: (أعراض الجهاز التنفسي، والحمى، والسعال، وضيق التنفس، وصعوبة التنفس)، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت.

وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص، وهناك العديد من الفيروسات التاجية المعروفة التي تنتشر حاليًا بين الحيوانات، والتي لم تصب البشر بعد.