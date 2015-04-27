النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البحري" توافق على توزيع أرباح نقدية للمساهمين

أكثر من 393.7 مليون ريال عن النصف الثاني للسنة المالية

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية 46 (الاجتماع الأول)، حيث تمّت الموافقة على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين تبلغ أكثر من 393.7 مليون ريال عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بواقع ريال للسهم، والذي يمثل 10 في المائة من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما تمّت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"البحري" توافق على توزيع أرباح نقدية للمساهمين
سبق

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية 46 (الاجتماع الأول)، حيث تمّت الموافقة على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين تبلغ أكثر من 393.7 مليون ريال عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بواقع ريال للسهم، والذي يمثل 10 في المائة من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما تمّت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442
10:43 AM

"البحري" توافق على توزيع أرباح نقدية للمساهمين

أكثر من 393.7 مليون ريال عن النصف الثاني للسنة المالية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
296

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية 46 (الاجتماع الأول)، حيث تمّت الموافقة على توصية مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين تبلغ أكثر من 393.7 مليون ريال عن النصف الثاني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، بواقع ريال للسهم، والذي يمثل 10 في المائة من قيمة السهم الاسمية، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما تمّت الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,410
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,234
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,742
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,679

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري
نحو إعلام يواكب رؤية 2030

نحو إعلام يواكب رؤية 2030

محمد الحيدر
القانون في لبنان انتهى!!

القانون في لبنان انتهى!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

السعودية العظمى وخمس سنوات في الماراثون التنموي

سعد بن عبدالله آل حماد
تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

تعليم صبيا بين جُوديِّ وجُبّ!

ماضي السبعي
نصائح قاتلة

نصائح قاتلة

مها الجبر
السعودية في قمة المناخ

السعودية في قمة المناخ

غسان محمد عسيلان
قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

قمة المناخ والدور العالمي للسعودية

علي آل شرمة
نكتة "الدراما" البايخة

نكتة "الدراما" البايخة

أحمد عجب
مبادرة البنوك في شهر الخير..!

مبادرة البنوك في شهر الخير..!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة