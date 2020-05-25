النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أريج معنفة تبوك".. أبلغت "مركز الحماية" لكنها لم تحضر

"سبق" تكشف الحقيقة من مدير فرع وزارة العمل في تبوك

كشفت "سبق" تفاصيل وسم أريج_معنفة_تبوك الذي وصل إلى الترند، حيث تبين أن الحالة تعتبر من الحالات ذات البلاغات المسجلة عن طريق نظام البلاغات 1919 إلا أنها لم تحضر لمركز الحماية، مما استدعى إغلاق البلاغ.

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي لـ"سبق": تم التواصل معها عدة مرات ثم استجابت للاتصال، وتحدد على إثر ذلك موعد، ولكنها لم تحضر .

وأضاف: اتصلنا بها مرة أخرى وذكرت أنها ترغب بإغلاق البلاغ، وأن قضيتها في النيابة، وبناءً عليه تم إغلاق البلاغ.

وأردف: مركز الحماية لم يستشعر أن وضعها حرج أو أنها ترغب بتدخل عاجل، وتواصل الإدارة متابعة القضية لاتخاذ الإجراءات النظامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أريج معنفة تبوك".. أبلغت "مركز الحماية" لكنها لم تحضر
سبق

كشفت "سبق" تفاصيل وسم أريج_معنفة_تبوك الذي وصل إلى الترند، حيث تبين أن الحالة تعتبر من الحالات ذات البلاغات المسجلة عن طريق نظام البلاغات 1919 إلا أنها لم تحضر لمركز الحماية، مما استدعى إغلاق البلاغ.

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي لـ"سبق": تم التواصل معها عدة مرات ثم استجابت للاتصال، وتحدد على إثر ذلك موعد، ولكنها لم تحضر .

وأضاف: اتصلنا بها مرة أخرى وذكرت أنها ترغب بإغلاق البلاغ، وأن قضيتها في النيابة، وبناءً عليه تم إغلاق البلاغ.

وأردف: مركز الحماية لم يستشعر أن وضعها حرج أو أنها ترغب بتدخل عاجل، وتواصل الإدارة متابعة القضية لاتخاذ الإجراءات النظامية.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
03:50 PM

"أريج معنفة تبوك".. أبلغت "مركز الحماية" لكنها لم تحضر

"سبق" تكشف الحقيقة من مدير فرع وزارة العمل في تبوك

A A A
بدر الجبل - تبوك
10
6,458

كشفت "سبق" تفاصيل وسم أريج_معنفة_تبوك الذي وصل إلى الترند، حيث تبين أن الحالة تعتبر من الحالات ذات البلاغات المسجلة عن طريق نظام البلاغات 1919 إلا أنها لم تحضر لمركز الحماية، مما استدعى إغلاق البلاغ.

وقال مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك الدكتور محمد الحربي لـ"سبق": تم التواصل معها عدة مرات ثم استجابت للاتصال، وتحدد على إثر ذلك موعد، ولكنها لم تحضر .

وأضاف: اتصلنا بها مرة أخرى وذكرت أنها ترغب بإغلاق البلاغ، وأن قضيتها في النيابة، وبناءً عليه تم إغلاق البلاغ.

وأردف: مركز الحماية لم يستشعر أن وضعها حرج أو أنها ترغب بتدخل عاجل، وتواصل الإدارة متابعة القضية لاتخاذ الإجراءات النظامية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,816
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,780
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,135
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,415

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

رمضان بين جيلَيْن!

رمضان بين جيلَيْن!

صالح مطر الغامدي
ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

ثقافة التغيير.. هل نتقبلها؟

عبدالرحمن المرشد
ماذا نريد من الهيئة؟

ماذا نريد من الهيئة؟

صالح المسلّم
إسلام سيرجيو..!!

إسلام سيرجيو..!!

محمد الصيـعري
هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

هل يجيز "الشورى" منتجات "التبغ"؟!!

عبدالرحمن القحطاني
عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

عشرة وعشرون مضت.. فماذا بقي؟!!

وحيد بغدادي
عصابة إيران.. إلى أين؟

عصابة إيران.. إلى أين؟

ماجد البريكان
بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

بنوكنا.. أين أنتم من قسط رمضان؟!

ماجد الحربي
تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

تحقيق الدوري.. يكفي النصر..!!

محمد الصيـعري
أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

أيسر الطرق للحرمان من الأجر!!

عبدالرحمن القحطاني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة