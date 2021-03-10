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الجيش اليمني يدحر هجوماً لمجاميع حوثية بمأرب.. ويقتل ويجرح العشرات منها

مدفعيته استهدفت تحركات المليشيا في جبهة الكسارة

‬تكبدت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الأربعاء)، عشرات القتلى والجرحى، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجاميع من المليشيا التقدم في اتجاه مواقع في جبهة الكسارة.

وبين المصدر أن قوات الجيش الوطني أحبطت المحاولة الحوثية، وأجبرت المليشيا على التراجع والفرار، بعد أن أوقعت في صفوفها عشرات القتلى والجرحى.

على الصعيد نفسه، استهدفت مدفعية الجيش، تحركات لتعزيزات المليشيا في الجبهة ذاتها؛ مما أدى إلى تدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة لها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش اليمني يدحر هجوماً لمجاميع حوثية بمأرب.. ويقتل ويجرح العشرات منها
سبق

‬تكبدت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الأربعاء)، عشرات القتلى والجرحى، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجاميع من المليشيا التقدم في اتجاه مواقع في جبهة الكسارة.

وبين المصدر أن قوات الجيش الوطني أحبطت المحاولة الحوثية، وأجبرت المليشيا على التراجع والفرار، بعد أن أوقعت في صفوفها عشرات القتلى والجرحى.

على الصعيد نفسه، استهدفت مدفعية الجيش، تحركات لتعزيزات المليشيا في الجبهة ذاتها؛ مما أدى إلى تدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة لها.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
09:06 PM

الجيش اليمني يدحر هجوماً لمجاميع حوثية بمأرب.. ويقتل ويجرح العشرات منها

مدفعيته استهدفت تحركات المليشيا في جبهة الكسارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬تكبدت مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الأربعاء)، عشرات القتلى والجرحى، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، في مديرية صرواح، غرب محافظة مأرب.

ونقل "سبتمبر نت" عن مصدر عسكري أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجاميع من المليشيا التقدم في اتجاه مواقع في جبهة الكسارة.

وبين المصدر أن قوات الجيش الوطني أحبطت المحاولة الحوثية، وأجبرت المليشيا على التراجع والفرار، بعد أن أوقعت في صفوفها عشرات القتلى والجرحى.

على الصعيد نفسه، استهدفت مدفعية الجيش، تحركات لتعزيزات المليشيا في الجبهة ذاتها؛ مما أدى إلى تدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة لها.

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