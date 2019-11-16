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شكاوى سكان "العارضة" على طاولة الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى

أوصى بمضاعفة الجهود وسرعة إنجاز القضايا التي ترد للمحكمة

تفقد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد، محكمة العارضة العامة بمنطقة جازان، وكان في استقباله رئيس المحكمة الشيخ محمد سليمان عطاالله العطاالله، وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة (الشيخ جبران حسين اللغبي، والشيخ عمر بعزقي، والشيخ عبدالمحسن السبعي).

واجتمع "الفهيد" برئيس المحكمة وقضاتها، وناقش معهم إجراءات العمل، وآلية تطويرها، والمعوقات التي تعترض إنجاز طلبات المراجعين، وحث أصحاب الفضيلة على مضاعفة الجهد، وسرعة إنجاز القضايا والطلبات التي ترد للمحكمة.

بعد ذلك قام الشيخ محمد الفهيد بجولة على أقسام المحكمة، واطلع على سير العمل، كما التقى عددًا من مشايخ القبائل بالمحافظة، الذين شكروه على هذه الزيارة، وسلموه طلبًا بفتح دائرة إنهائية، تسهم في إنجاز طلبات المواطنين لحجج الاستحكام. بعد ذلك استمع لشكاوى عدد من المواطنين.

العارضة المجلس الأعلى للقضاء

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شكاوى سكان "العارضة" على طاولة الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى
سبق

تفقد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد، محكمة العارضة العامة بمنطقة جازان، وكان في استقباله رئيس المحكمة الشيخ محمد سليمان عطاالله العطاالله، وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة (الشيخ جبران حسين اللغبي، والشيخ عمر بعزقي، والشيخ عبدالمحسن السبعي).

واجتمع "الفهيد" برئيس المحكمة وقضاتها، وناقش معهم إجراءات العمل، وآلية تطويرها، والمعوقات التي تعترض إنجاز طلبات المراجعين، وحث أصحاب الفضيلة على مضاعفة الجهد، وسرعة إنجاز القضايا والطلبات التي ترد للمحكمة.

بعد ذلك قام الشيخ محمد الفهيد بجولة على أقسام المحكمة، واطلع على سير العمل، كما التقى عددًا من مشايخ القبائل بالمحافظة، الذين شكروه على هذه الزيارة، وسلموه طلبًا بفتح دائرة إنهائية، تسهم في إنجاز طلبات المواطنين لحجج الاستحكام. بعد ذلك استمع لشكاوى عدد من المواطنين.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
11:52 PM

شكاوى سكان "العارضة" على طاولة الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى

أوصى بمضاعفة الجهود وسرعة إنجاز القضايا التي ترد للمحكمة

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قاسم الخبراني - جازان
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تفقد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور محمد بن سليمان الفهيد، محكمة العارضة العامة بمنطقة جازان، وكان في استقباله رئيس المحكمة الشيخ محمد سليمان عطاالله العطاالله، وأصحاب الفضيلة قضاة المحكمة (الشيخ جبران حسين اللغبي، والشيخ عمر بعزقي، والشيخ عبدالمحسن السبعي).

واجتمع "الفهيد" برئيس المحكمة وقضاتها، وناقش معهم إجراءات العمل، وآلية تطويرها، والمعوقات التي تعترض إنجاز طلبات المراجعين، وحث أصحاب الفضيلة على مضاعفة الجهد، وسرعة إنجاز القضايا والطلبات التي ترد للمحكمة.

بعد ذلك قام الشيخ محمد الفهيد بجولة على أقسام المحكمة، واطلع على سير العمل، كما التقى عددًا من مشايخ القبائل بالمحافظة، الذين شكروه على هذه الزيارة، وسلموه طلبًا بفتح دائرة إنهائية، تسهم في إنجاز طلبات المواطنين لحجج الاستحكام. بعد ذلك استمع لشكاوى عدد من المواطنين.

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