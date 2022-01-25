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رابطة العالم الإسلامي تدين الهجمات الحوثية بصواريخ باليستيةٍ وطائراتٍ مُسيّرةٍ ضد المدنيين بالسعودية والإمارات

"العيسى" أكد أهمية مبادرة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم ضد هذه الجرائم الإرهابية

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها الهجمات الإجرامية التي نفّذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، بصواريخ باليستيةٍ، وطائراتٍ مسيّرةٍ ضد المدنيين والأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى باسمه وباسم هيئات ومجامع ومجالس الرابطة حول العالم أن هذه الجماعة الإرهابية تُواصِل إجرامها الممنهج ضد المدنيين والأعيان المدنية، ويتصاعد خطر إرهابها المُهَدِّد للأمن والاستقرار في المنطقة في منظومة الأمن الدولي، مؤكداً أهمية مبادرة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم ضد هذه الجرائم الإرهابية التي تستغل التزام التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بالقيم الإسلامية والإنسانية والتزامه بالقوانين والأعراف الدولية في مواجهة الإرهاب الحوثي.

وجدَّد الأمين العام للرابطة تضامن الرابطة الكامل مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تجاه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي الطائفية، ودعمهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحفظ أمنهما، وسلامة مواطنيهما، والمقيمين على أراضيهما.


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رابطة العالم الإسلامي تدين الهجمات الحوثية بصواريخ باليستيةٍ وطائراتٍ مُسيّرةٍ ضد المدنيين بالسعودية والإمارات
سبق

أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها الهجمات الإجرامية التي نفّذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، بصواريخ باليستيةٍ، وطائراتٍ مسيّرةٍ ضد المدنيين والأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى باسمه وباسم هيئات ومجامع ومجالس الرابطة حول العالم أن هذه الجماعة الإرهابية تُواصِل إجرامها الممنهج ضد المدنيين والأعيان المدنية، ويتصاعد خطر إرهابها المُهَدِّد للأمن والاستقرار في المنطقة في منظومة الأمن الدولي، مؤكداً أهمية مبادرة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم ضد هذه الجرائم الإرهابية التي تستغل التزام التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بالقيم الإسلامية والإنسانية والتزامه بالقوانين والأعراف الدولية في مواجهة الإرهاب الحوثي.

وجدَّد الأمين العام للرابطة تضامن الرابطة الكامل مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تجاه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي الطائفية، ودعمهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحفظ أمنهما، وسلامة مواطنيهما، والمقيمين على أراضيهما.


24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
11:13 PM

رابطة العالم الإسلامي تدين الهجمات الحوثية بصواريخ باليستيةٍ وطائراتٍ مُسيّرةٍ ضد المدنيين بالسعودية والإمارات

"العيسى" أكد أهمية مبادرة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم ضد هذه الجرائم الإرهابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعربت رابطة العالم الإسلامي عن إدانتها الهجمات الإجرامية التي نفّذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، بصواريخ باليستيةٍ، وطائراتٍ مسيّرةٍ ضد المدنيين والأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى باسمه وباسم هيئات ومجامع ومجالس الرابطة حول العالم أن هذه الجماعة الإرهابية تُواصِل إجرامها الممنهج ضد المدنيين والأعيان المدنية، ويتصاعد خطر إرهابها المُهَدِّد للأمن والاستقرار في المنطقة في منظومة الأمن الدولي، مؤكداً أهمية مبادرة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حاسم ضد هذه الجرائم الإرهابية التي تستغل التزام التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية بالقيم الإسلامية والإنسانية والتزامه بالقوانين والأعراف الدولية في مواجهة الإرهاب الحوثي.

وجدَّد الأمين العام للرابطة تضامن الرابطة الكامل مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تجاه الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي الطائفية، ودعمهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحفظ أمنهما، وسلامة مواطنيهما، والمقيمين على أراضيهما.


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