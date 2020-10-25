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فرنسا تعلن زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا

إجمالي الإصابات 1,086,497 والوفيات تجاوزت 34 ألف شخص

أعلنت سلطات الصحة الفرنسية اليوم تسجيل زيادة قياسية جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تجاوزت 45 ألف إصابة. وهي أعلى زيادة يومية على الإطلاق منذ تعميم الاختبارات على نطاق واسع.

وسُجّلت 45422 إصابة جديدة بكوفيد-19؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا إلى 1،086،497 إصابة، بحسب الأرقام التي نشرتها الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا.

كما بلغت حصيلة الوفيات اليومية 138 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصل المجموع إلى 34645 وفاة منذ بدء تفشي الجائحة على الأراضي الفرنسية.

يأتي هذا بعد وقت قصير من إعلان الحكومة الفرنسية توسيعًا كبيرًا لنطاق حظر التجول الذي فُرض قبل نحو أسبوع في باريس ومدن أخرى كبرى.

فيروس كورونا الجديد فرنسا

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فرنسا تعلن زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا
سبق

أعلنت سلطات الصحة الفرنسية اليوم تسجيل زيادة قياسية جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تجاوزت 45 ألف إصابة. وهي أعلى زيادة يومية على الإطلاق منذ تعميم الاختبارات على نطاق واسع.

وسُجّلت 45422 إصابة جديدة بكوفيد-19؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا إلى 1،086،497 إصابة، بحسب الأرقام التي نشرتها الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا.

كما بلغت حصيلة الوفيات اليومية 138 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصل المجموع إلى 34645 وفاة منذ بدء تفشي الجائحة على الأراضي الفرنسية.

يأتي هذا بعد وقت قصير من إعلان الحكومة الفرنسية توسيعًا كبيرًا لنطاق حظر التجول الذي فُرض قبل نحو أسبوع في باريس ومدن أخرى كبرى.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
12:05 AM

فرنسا تعلن زيادة قياسية جديدة في إصابات كورونا

إجمالي الإصابات 1,086,497 والوفيات تجاوزت 34 ألف شخص

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - باريس
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أعلنت سلطات الصحة الفرنسية اليوم تسجيل زيادة قياسية جديدة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تجاوزت 45 ألف إصابة. وهي أعلى زيادة يومية على الإطلاق منذ تعميم الاختبارات على نطاق واسع.

وسُجّلت 45422 إصابة جديدة بكوفيد-19؛ ليصل العدد الإجمالي للإصابات في فرنسا إلى 1،086،497 إصابة، بحسب الأرقام التي نشرتها الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا.

كما بلغت حصيلة الوفيات اليومية 138 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليصل المجموع إلى 34645 وفاة منذ بدء تفشي الجائحة على الأراضي الفرنسية.

يأتي هذا بعد وقت قصير من إعلان الحكومة الفرنسية توسيعًا كبيرًا لنطاق حظر التجول الذي فُرض قبل نحو أسبوع في باريس ومدن أخرى كبرى.

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