سجَّلت بريطانيا 58.194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و120 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10.719.165، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146.255. فيما سجَّلت إيطاليا 20497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و118 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5.18 مليون، فيما بلغ مجموع الوفيات 134669.

أكثر من 78 ألف إصابة بكورونا في بريطانيا وإيطاليا خلال يوم واحد وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-10 سجَّلت بريطانيا 58.194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و120 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10.719.165، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146.255.



فيما سجَّلت إيطاليا 20497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و118 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5.18 مليون، فيما بلغ مجموع الوفيات 134669.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443 10:04 PM

أكثر من 78 ألف إصابة بكورونا في بريطانيا وإيطاليا خلال يوم واحد فيما تجاوزت حصيلة الوفيات في البلدين أكثر من 280 ألف حالة منذ بداية الجائحة





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سجَّلت بريطانيا 58.194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و120 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10.719.165، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146.255.



فيما سجَّلت إيطاليا 20497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و118 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5.18 مليون، فيما بلغ مجموع الوفيات 134669.