النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكثر من 78 ألف إصابة بكورونا في بريطانيا وإيطاليا خلال يوم واحد

فيما تجاوزت حصيلة الوفيات في البلدين أكثر من 280 ألف حالة منذ بداية الجائحة

سجَّلت بريطانيا 58.194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و120 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10.719.165، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146.255.

فيما سجَّلت إيطاليا 20497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و118 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5.18 مليون، فيما بلغ مجموع الوفيات 134669.

الرئيسية/ محطات

اعلان
أكثر من 78 ألف إصابة بكورونا في بريطانيا وإيطاليا خلال يوم واحد
سبق

سجَّلت بريطانيا 58.194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و120 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10.719.165، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146.255.

فيما سجَّلت إيطاليا 20497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و118 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5.18 مليون، فيما بلغ مجموع الوفيات 134669.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443
10:04 PM

أكثر من 78 ألف إصابة بكورونا في بريطانيا وإيطاليا خلال يوم واحد

فيما تجاوزت حصيلة الوفيات في البلدين أكثر من 280 ألف حالة منذ بداية الجائحة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
236

سجَّلت بريطانيا 58.194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و120 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 10.719.165، فيما بلغت حصيلة الوفيات 146.255.

فيما سجَّلت إيطاليا 20497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و118 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5.18 مليون، فيما بلغ مجموع الوفيات 134669.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,401
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,652
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,425
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,383

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة