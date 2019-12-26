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"ترامب" يحذر روسيا وإيران والنظام السوري من قتل المدنيين في إدلب

أشار إلى أن تركيا تعمل على منع حدوث مجزرة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا والنظام السوري وإيران اليوم (الخميس) من قتل المدنيين في محافظة إدلب السورية.

ونسبت "رويترز" إلى "ترامب" قوله على "تويتر": "تقتل روسيا والنظام وإيران آلاف المدنيين الأبرياء في إدلب. لا تفعلوا ذلك".

وأشار إلى أن "تركيا تعمل جاهدة على منع هذه المجزرة".

ترامب روسيا النظام السوري إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب" يحذر روسيا وإيران والنظام السوري من قتل المدنيين في إدلب
سبق

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا والنظام السوري وإيران اليوم (الخميس) من قتل المدنيين في محافظة إدلب السورية.

ونسبت "رويترز" إلى "ترامب" قوله على "تويتر": "تقتل روسيا والنظام وإيران آلاف المدنيين الأبرياء في إدلب. لا تفعلوا ذلك".

وأشار إلى أن "تركيا تعمل جاهدة على منع هذه المجزرة".

26 ديسمبر 2019 - 29 ربيع الآخر 1441
06:28 PM

"ترامب" يحذر روسيا وإيران والنظام السوري من قتل المدنيين في إدلب

أشار إلى أن تركيا تعمل على منع حدوث مجزرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب روسيا والنظام السوري وإيران اليوم (الخميس) من قتل المدنيين في محافظة إدلب السورية.

ونسبت "رويترز" إلى "ترامب" قوله على "تويتر": "تقتل روسيا والنظام وإيران آلاف المدنيين الأبرياء في إدلب. لا تفعلوا ذلك".

وأشار إلى أن "تركيا تعمل جاهدة على منع هذه المجزرة".

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