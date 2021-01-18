النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إيقاف قاضي استئناف أصدر صكاً غير نظامي وأفرج عن متهم بعد إبطال 3 أحكام ضده وحصل على مركبة فارهة

نزاهة: تورط 69 موظفاً بالصحة والأرصاد والبلدية وإحدى الشركات وعضوي تدريس في فساد.. وصدور عدد من الأحكام القضائية

جامعة جدة تستقبل فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية "ندلب"

تعزيزاً للتعاون وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030

زار فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، اليوم، جامعة جدة، في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية وتعزيز الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأوضح عميد كلية الأعمال، مساعد رئيس الجامعة في مجال تركيز الجامعة، رئيس فريق الجامعة المناظر الدكتور بدر اليوبي، أن الزيارة تأتي استكمالاً لزيارة رئيس برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، واللقاء بين فريقي العمل من الجانبين تمهيداً للوصول إلى النقاط المشتركة المتوقعة لإبرام اتفاقية بين جامعة جدة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، ورغبة في تحقيق التعاون في تنظيم فعاليات مشتركة كالندوات وورش العمل والمسابقات، ودعم البرامج الأكاديمية والتنفيذية بالجامعة، وإجراء البحوث الأكاديمية والميدانية والدراسات ذات العلاقة، إلى جانب المساهمة في حل بعض التحديات التي تواجه قطاع اللوجستيات من خلال الخبراء في جامعة جدة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
جامعة جدة تستقبل فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية "ندلب"
سبق

زار فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، اليوم، جامعة جدة، في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية وتعزيز الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأوضح عميد كلية الأعمال، مساعد رئيس الجامعة في مجال تركيز الجامعة، رئيس فريق الجامعة المناظر الدكتور بدر اليوبي، أن الزيارة تأتي استكمالاً لزيارة رئيس برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، واللقاء بين فريقي العمل من الجانبين تمهيداً للوصول إلى النقاط المشتركة المتوقعة لإبرام اتفاقية بين جامعة جدة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، ورغبة في تحقيق التعاون في تنظيم فعاليات مشتركة كالندوات وورش العمل والمسابقات، ودعم البرامج الأكاديمية والتنفيذية بالجامعة، وإجراء البحوث الأكاديمية والميدانية والدراسات ذات العلاقة، إلى جانب المساهمة في حل بعض التحديات التي تواجه قطاع اللوجستيات من خلال الخبراء في جامعة جدة.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
11:59 PM

جامعة جدة تستقبل فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية "ندلب"

تعزيزاً للتعاون وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
26

زار فريق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، اليوم، جامعة جدة، في إطار التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية وتعزيز الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأوضح عميد كلية الأعمال، مساعد رئيس الجامعة في مجال تركيز الجامعة، رئيس فريق الجامعة المناظر الدكتور بدر اليوبي، أن الزيارة تأتي استكمالاً لزيارة رئيس برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، واللقاء بين فريقي العمل من الجانبين تمهيداً للوصول إلى النقاط المشتركة المتوقعة لإبرام اتفاقية بين جامعة جدة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، ورغبة في تحقيق التعاون في تنظيم فعاليات مشتركة كالندوات وورش العمل والمسابقات، ودعم البرامج الأكاديمية والتنفيذية بالجامعة، وإجراء البحوث الأكاديمية والميدانية والدراسات ذات العلاقة، إلى جانب المساهمة في حل بعض التحديات التي تواجه قطاع اللوجستيات من خلال الخبراء في جامعة جدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,436
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,073
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,833
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,842

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لأني أُحبُّها..!

لأني أُحبُّها..!

بدر الغامدي
تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة