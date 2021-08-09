والد "المهجري" إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى والد اللواء متقاعد سعيد محمد المهجري والنقيب متقاعد أحمد محمد المهجري.
وسيتم تلقي العزاء على جوال اللواء سعيد رقم 0504568586 والنقيب احمد رقم 0554796669
انتقل إلى رحمة الله تعالى والد اللواء متقاعد سعيد محمد المهجري والنقيب متقاعد أحمد محمد المهجري.
وسيتم تلقي العزاء على جوال اللواء سعيد رقم 0504568586 والنقيب احمد رقم 0554796669
انتقل إلى رحمة الله تعالى والد اللواء متقاعد سعيد محمد المهجري والنقيب متقاعد أحمد محمد المهجري.
وسيتم تلقي العزاء على جوال اللواء سعيد رقم 0504568586 والنقيب احمد رقم 0554796669
انتقل إلى رحمة الله تعالى والد اللواء متقاعد سعيد محمد المهجري والنقيب متقاعد أحمد محمد المهجري.
وسيتم تلقي العزاء على جوال اللواء سعيد رقم 0504568586 والنقيب احمد رقم 0554796669