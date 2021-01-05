النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 104 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 146 خلال الـ24 ساعة الماضية

ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين بنجاح الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي

اختتمت اليوم في محافظة العلا وأسفرت عن لمّ الشمل العربي

أعرب ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن التهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت اليوم في محافظة العلا.

ونوّه ملك البحرين في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة المباركة عبر تسخير الإمكانيات كافة وتذليل الصعوبات التي أسهمت في نجاحها.

وأعرب عن تقديره واعتزازه بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسمو ولي عهده، في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق تطلعات وآمال شعوبه الشقيقة نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، متمنياً لأخيه خادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والسعادة وموفور العافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها العزيز دوام التقدم والنماء والرفعة تحت قيادته الحكيمة.

ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين بنجاح الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي
سبق

أعرب ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن التهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت اليوم في محافظة العلا.

ونوّه ملك البحرين في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة المباركة عبر تسخير الإمكانيات كافة وتذليل الصعوبات التي أسهمت في نجاحها.

وأعرب عن تقديره واعتزازه بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسمو ولي عهده، في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق تطلعات وآمال شعوبه الشقيقة نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، متمنياً لأخيه خادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والسعادة وموفور العافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها العزيز دوام التقدم والنماء والرفعة تحت قيادته الحكيمة.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
06:48 PM

ملك البحرين يهنئ خادم الحرمين بنجاح الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي

اختتمت اليوم في محافظة العلا وأسفرت عن لمّ الشمل العربي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
562

أعرب ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن التهنئة لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت اليوم في محافظة العلا.

ونوّه ملك البحرين في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بالجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، في الإعداد والتحضير لانعقاد هذه القمة المباركة عبر تسخير الإمكانيات كافة وتذليل الصعوبات التي أسهمت في نجاحها.

وأعرب عن تقديره واعتزازه بالدور الريادي لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وسمو ولي عهده، في تطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس لتحقيق تطلعات وآمال شعوبه الشقيقة نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل، متمنياً لأخيه خادم الحرمين الشريفين دوام الصحة والسعادة وموفور العافية وللمملكة العربية السعودية وشعبها العزيز دوام التقدم والنماء والرفعة تحت قيادته الحكيمة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,133
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,887
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,460
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,617

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قمة التحديات والحزم والعزم

قمة التحديات والحزم والعزم

حواء القرني
على رِسْلك أيها القائد..!

على رِسْلك أيها القائد..!

ساير المنيعي
قمة العلا.. قمة الصف الواحد

قمة العلا.. قمة الصف الواحد

سعيد آل جندب
ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة