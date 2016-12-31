قدّم مركز الأورام وأمراض الدم في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان خدماته لـ 11682 مستفيداً، وذلك خلال العام الجاري 2020م. وأوضحت "صحة جازان" أن عدد الحالات الجديدة التي استقبلها المركز 664 حالة، فيما بلغت حالات المتابعة 11018 حالة. وأضافت أن عدد الجرعات والبروتوكولات العلاجية التي قام بها المركز لمرضى الأورام خلال العام 3177 جرعة، والجرعات التي حضرها المركز 3984.

جازان.. 11 ألف مستفيد من خدمات مركز الأورام في مستشفى الأمير محمد بن ناصر وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-12-31 قدّم مركز الأورام وأمراض الدم في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان خدماته لـ 11682 مستفيداً، وذلك خلال العام الجاري 2020م.

وأوضحت "صحة جازان" أن عدد الحالات الجديدة التي استقبلها المركز 664 حالة، فيما بلغت حالات المتابعة 11018 حالة.

وأضافت أن عدد الجرعات والبروتوكولات العلاجية التي قام بها المركز لمرضى الأورام خلال العام 3177 جرعة، والجرعات التي حضرها المركز 3984.

31 ديسمبر 2020 - 16 جمادى الأول 1442 01:03 PM

جازان.. 11 ألف مستفيد من خدمات مركز الأورام في مستشفى الأمير محمد بن ناصر عدد الجرعات والبروتوكولات العلاجية التي قام بها خلال العام 3177 جرعة





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قدّم مركز الأورام وأمراض الدم في مستشفى الأمير محمد بن ناصر في جازان خدماته لـ 11682 مستفيداً، وذلك خلال العام الجاري 2020م.

وأوضحت "صحة جازان" أن عدد الحالات الجديدة التي استقبلها المركز 664 حالة، فيما بلغت حالات المتابعة 11018 حالة.

وأضافت أن عدد الجرعات والبروتوكولات العلاجية التي قام بها المركز لمرضى الأورام خلال العام 3177 جرعة، والجرعات التي حضرها المركز 3984.