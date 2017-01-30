النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

منع دخول أي شخص لمباني "تعليم الشرقية" في حال عدم تحميل "توكلنا"

تماشيًا مع توجيه أمير المنطقة والتشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية

صدر توجيه من إدارة "تعليم الشرقية" بمنع دخول أي شخص إلى المباني الإدارية في حال عدم تحميل تطبيق "توكلنا".

ويأتي هذا الأمر تماشيًا مع توجيه الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، والتشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، ومنها تطبيق توكلنا، ليكون إجراء أثناء الدخول للأماكن العامة والمنشآت الحكومية والخاصة.

وجاء في التوجيه ضرورة تحميل تطبيق "توكلنا"، وحث منسوبي "تعليم الشرقية" على تحميله، وإبرازه عند الدخول مع لبس الكمام، وأخذ قياس الحرارة عند الدخول.

أمير الشرقية الأمير سعود بن نايف تطبيق توكلنا تعليم الشرقية وزارة التعليم أمير المنطقة الشرقية فيروس كورونا الجديد المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
منع دخول أي شخص لمباني "تعليم الشرقية" في حال عدم تحميل "توكلنا"
سبق

صدر توجيه من إدارة "تعليم الشرقية" بمنع دخول أي شخص إلى المباني الإدارية في حال عدم تحميل تطبيق "توكلنا".

ويأتي هذا الأمر تماشيًا مع توجيه الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، والتشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، ومنها تطبيق توكلنا، ليكون إجراء أثناء الدخول للأماكن العامة والمنشآت الحكومية والخاصة.

وجاء في التوجيه ضرورة تحميل تطبيق "توكلنا"، وحث منسوبي "تعليم الشرقية" على تحميله، وإبرازه عند الدخول مع لبس الكمام، وأخذ قياس الحرارة عند الدخول.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
09:36 PM

منع دخول أي شخص لمباني "تعليم الشرقية" في حال عدم تحميل "توكلنا"

تماشيًا مع توجيه أمير المنطقة والتشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية

A A A
عبدالله السالم - الدمام
1
540

صدر توجيه من إدارة "تعليم الشرقية" بمنع دخول أي شخص إلى المباني الإدارية في حال عدم تحميل تطبيق "توكلنا".

ويأتي هذا الأمر تماشيًا مع توجيه الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، والتشديد على اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، ومنها تطبيق توكلنا، ليكون إجراء أثناء الدخول للأماكن العامة والمنشآت الحكومية والخاصة.

وجاء في التوجيه ضرورة تحميل تطبيق "توكلنا"، وحث منسوبي "تعليم الشرقية" على تحميله، وإبرازه عند الدخول مع لبس الكمام، وأخذ قياس الحرارة عند الدخول.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,656
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,200
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,164
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,052

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ
جاهزون!!

جاهزون!!

عبدالله بن خميس العمري
لا.. يا معالي الوزير

لا.. يا معالي الوزير

ماجد البريكان
المملكة.. وصناعة المستقبل

المملكة.. وصناعة المستقبل

غسان محمد عسيلان
بنات السعودية غير

بنات السعودية غير

حسن آل عمير
ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

ضربات متلاحقة لاقتلاع دوائر الفساد

علي آل شرمة
التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

التدرّع بالمعلمين ليس حلًّا

مها الجبر
احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

احجزْ قبل أنْ يُغادِرَ القِطَار!!

عبدالمحسن الحارثي
عاقِبوا المستهترين بكورونا!

عاقِبوا المستهترين بكورونا!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة