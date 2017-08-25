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"الصحة": تسجيل 321 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 549 خلال الـ24 ساعة الماضية

#عش_بصحة يوعي عن الاكتئاب: كن لطيفاً فالجميع يخوض معركة صعبة

الصحة العالمية: 300 مليون شخص من جميع الأعمار يعانون المرض

قال حساب #عش_بصحة التابع لوزارة الصحة على تويتر، اليوم، إن هناك أكثر من 300 مليون شخص من جميع الأعمار يعانون الاكتئاب.

ونصح الحساب في تغريدته التوعوية قائلاً: كن لطيفاً.. فالجميع يخوض معركة صعبة #عش_بصحة.

يُذكر أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكّد هذا الرقم، موضحة أن هذا المرض قد يدفع بعض الأشخاص إلى الانتحار في الحالات المتأخرة.

وعلى الرغم من وجود طرق علاج معروفة وفعالة لعلاج الاكتئاب، فإن أقل من نصف عدد المتضررين في العالم (أقل من 10 في المئة في كثير من البلدان) يتلقون مثل هذه العلاجات وفق المنظمة.

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#عش_بصحة يوعي عن الاكتئاب: كن لطيفاً فالجميع يخوض معركة صعبة
سبق

قال حساب #عش_بصحة التابع لوزارة الصحة على تويتر، اليوم، إن هناك أكثر من 300 مليون شخص من جميع الأعمار يعانون الاكتئاب.

ونصح الحساب في تغريدته التوعوية قائلاً: كن لطيفاً.. فالجميع يخوض معركة صعبة #عش_بصحة.

يُذكر أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكّد هذا الرقم، موضحة أن هذا المرض قد يدفع بعض الأشخاص إلى الانتحار في الحالات المتأخرة.

وعلى الرغم من وجود طرق علاج معروفة وفعالة لعلاج الاكتئاب، فإن أقل من نصف عدد المتضررين في العالم (أقل من 10 في المئة في كثير من البلدان) يتلقون مثل هذه العلاجات وفق المنظمة.

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
09:23 AM

#عش_بصحة يوعي عن الاكتئاب: كن لطيفاً فالجميع يخوض معركة صعبة

الصحة العالمية: 300 مليون شخص من جميع الأعمار يعانون المرض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قال حساب #عش_بصحة التابع لوزارة الصحة على تويتر، اليوم، إن هناك أكثر من 300 مليون شخص من جميع الأعمار يعانون الاكتئاب.

ونصح الحساب في تغريدته التوعوية قائلاً: كن لطيفاً.. فالجميع يخوض معركة صعبة #عش_بصحة.

يُذكر أن تقارير منظمة الصحة العالمية تؤكّد هذا الرقم، موضحة أن هذا المرض قد يدفع بعض الأشخاص إلى الانتحار في الحالات المتأخرة.

وعلى الرغم من وجود طرق علاج معروفة وفعالة لعلاج الاكتئاب، فإن أقل من نصف عدد المتضررين في العالم (أقل من 10 في المئة في كثير من البلدان) يتلقون مثل هذه العلاجات وفق المنظمة.

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