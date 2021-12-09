بمشاركة فريق هارلي للدراجات.. جمعية الفصام "احتواء" تشارك باليوم العالمي للتطوع

حضر الاحتفالية أكاديميون ومتخصصون وأعضاء مجلس الإدارة الجديد والسابق

بمناسبة اليوم العالمي للتطوع احتفلت جمعية الفصام (احتواء) باليوم العالمي للتطوع حيث أقيمت احتفالية بهذه المناسبة حضرها عدد من الأكاديميين والمتخصصين والبارزين بالعمل التطوعي وأعضاء مجلس الإدارة الجديد والسابق، حيث تم تقديم برنامج منوع شيق واستعراض مسيرة عمل الجمعية خلال السنوات الماضية حتى اليوم وبمشاركة 60 دراجاً من فريق الدراجات النارية بالتعريف ببرامج ومنجزات الجمعية.

وفى هذا السياق قالت رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لمرضى الفصام (احتواء) الأميرة سميرة بنت عبدالله الفيصل: نشارك في اليوم العالمي للتطوع لأننا في وطن يحب الخير والتطوع وطن العطاء والنماء تحت ظل قيادتنا الحكيمة "حفظها الله " فالجمعية هي إحدى روافد الخير وصاحبة السبق في التخصص في هذا النوع وتسير وفق الاهداف المرسومة لها ومنها التعريف بالمرض ونشر الوعي الثقافي عن مرض الفصام، ودعم الأسر وتدريبهم بالتعامل مع المريض والعمل على إيجاد مراكز لمتابعة مرضى الفصام والتبادل المعرفي مع الجمعيات المماثلة في الدول المتقدمة وتبادل الخبرات. وإيجاد نظام لمساعدة مرضى الفصام لحفظ حقوقهم. ومن المبادرات تم توقيع اتفاقية مع وزارة الإسكان لتأمين مساكن للمرضى وأسرهم إضافة إلى تقديم العديد من الخدمات المجتمعية لهم، وإن شاء الله بتضافر الجهود وتعاون الجميع سيتواصل العمل والعطاء والقادم أفضل لخدمة المستفيدين بهذا الوطن الغالي على قلوبنا.

أضافت: كما يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير لرجال الأمن بتعاونهم وتواجدهم ومشاركتهم وتسهيل مرور فريق الدراجات حتى وصولهم موقع الاحتفال، كما اود ان اشيد بأعمال المتطوعين الذين شاركونا بهذا الاحتفال، كما اتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء مجلس الادارة السابقين وأرحب بأعضاء مجلس الادارة الجديد.

من جانبه ذكر نائب رئيس الجمعية عبدالعزيز الحسين ان الجمعية تعتبر من الجمعيات الرائدة بفضل الله تعالى ومن ثم بفضل القائمين عليها وفي مقدمتهم الأميرة سميرة صاحبة الفكرة وصاحبة المجهود، وكذلك مجالس الإدارة وأعضاء اللجان التنفيذية والموظفين وبفضل الله تعالى وصلنا إلى اكثر من 1000 مستفيد واسرهم، وبإذن الله نطمح بتحقيق المزيد من الأهداف وبمواصلة المشوار والعمل المجتمعي لمساعدة الآخرين ولخدمة المستفيدين.

وتضيف المدير التنفيذي لجمعية الفصام الدكتورة منال صوان ان دور الجمعية التوعوي والتثقيفي والتعريف بمرض الفصام حيث يعد واحداً من المرتكزات التي تسير عليها الجمعية في برامجها وأشكر كل من شارك في هذا الاحتفاء بالحضور والمشاركة الفاعلة للتعريف بمنجزات الجمعية.

وتابعت: قد تشرفنا بفريق الدراجات النارية ضمن فعاليات الاحتفال ليكونوا شركاء للتعريف بهذا المرض فرسالة الجمعية تؤكد على نشر المعرفة والتوعية بمرض الفصام من خلال التعريف بحجم المشكلة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة وتحسين حياة هذه الفئة ودمجها في المجتمع.