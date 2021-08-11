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لمدة 3 سنوات.. 70 مليون ريال قيمة عقود تشجير مكة المكرّمة

في اطار التوجّه نحو أنسنة المدن وتحسين المشهد البصري والجمالي

أبرمت أمانة العاصمة المقدّسة عقداً لتشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق غرب مكة المكرّمة بمبلغ 17.074.740 ريالاً لمدة ثلاث سنوات ميلادية، وذلك في إطار التوجّه نحو أنسنة المدن والارتقاء بجودة الحياة وتحسين المشهد البصري والمساهمة في زيادة مستوى التشجير في محاور مكة المكرّمة الرئيسة، وتحسين المشهد الجمالي العام للعاصمة المقدّسة.

ويأتي عقد تشجير "غرب مكة" ضمن مجموعة من عقود تشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق التي تغطي جميع انحاء العاصمة المقدّسة (شرق – غرب – شمال – جنوب) بمبلغ إجمالي تجاوز الـ 70 مليون ريال، وتهدف هذه العقود إلى الارتقاء بمستوى الحدائق العامة والتشجير والزراعة في مكة المكرّمة والعمل على تهيئتها وفق أفضل الطرق الحديثة.

تجدر الإشارة إلى أن أمانة العاصمة المقدّسة لديها عديد من الفرق الفنية المخصصة للصيانة الزراعية المختلفة من تقليم الأشجار وقص الأسيجة والمسطحات الخضراء وفرد الأتربة والسماد وغيرها من الأعمال التي تسعى الأمانة من خلالها إلى إعطاء صورة جمالية مميزة لهذه المدينة المقدّسة.

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لمدة 3 سنوات.. 70 مليون ريال قيمة عقود تشجير مكة المكرّمة
سبق

أبرمت أمانة العاصمة المقدّسة عقداً لتشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق غرب مكة المكرّمة بمبلغ 17.074.740 ريالاً لمدة ثلاث سنوات ميلادية، وذلك في إطار التوجّه نحو أنسنة المدن والارتقاء بجودة الحياة وتحسين المشهد البصري والمساهمة في زيادة مستوى التشجير في محاور مكة المكرّمة الرئيسة، وتحسين المشهد الجمالي العام للعاصمة المقدّسة.

ويأتي عقد تشجير "غرب مكة" ضمن مجموعة من عقود تشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق التي تغطي جميع انحاء العاصمة المقدّسة (شرق – غرب – شمال – جنوب) بمبلغ إجمالي تجاوز الـ 70 مليون ريال، وتهدف هذه العقود إلى الارتقاء بمستوى الحدائق العامة والتشجير والزراعة في مكة المكرّمة والعمل على تهيئتها وفق أفضل الطرق الحديثة.

تجدر الإشارة إلى أن أمانة العاصمة المقدّسة لديها عديد من الفرق الفنية المخصصة للصيانة الزراعية المختلفة من تقليم الأشجار وقص الأسيجة والمسطحات الخضراء وفرد الأتربة والسماد وغيرها من الأعمال التي تسعى الأمانة من خلالها إلى إعطاء صورة جمالية مميزة لهذه المدينة المقدّسة.

11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443
01:08 PM

لمدة 3 سنوات.. 70 مليون ريال قيمة عقود تشجير مكة المكرّمة

في اطار التوجّه نحو أنسنة المدن وتحسين المشهد البصري والجمالي

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عبدالرزاق البجالي - الرياض
6
1,190

أبرمت أمانة العاصمة المقدّسة عقداً لتشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق غرب مكة المكرّمة بمبلغ 17.074.740 ريالاً لمدة ثلاث سنوات ميلادية، وذلك في إطار التوجّه نحو أنسنة المدن والارتقاء بجودة الحياة وتحسين المشهد البصري والمساهمة في زيادة مستوى التشجير في محاور مكة المكرّمة الرئيسة، وتحسين المشهد الجمالي العام للعاصمة المقدّسة.

ويأتي عقد تشجير "غرب مكة" ضمن مجموعة من عقود تشغيل وصيانة التشجير للشوارع والحدائق التي تغطي جميع انحاء العاصمة المقدّسة (شرق – غرب – شمال – جنوب) بمبلغ إجمالي تجاوز الـ 70 مليون ريال، وتهدف هذه العقود إلى الارتقاء بمستوى الحدائق العامة والتشجير والزراعة في مكة المكرّمة والعمل على تهيئتها وفق أفضل الطرق الحديثة.

تجدر الإشارة إلى أن أمانة العاصمة المقدّسة لديها عديد من الفرق الفنية المخصصة للصيانة الزراعية المختلفة من تقليم الأشجار وقص الأسيجة والمسطحات الخضراء وفرد الأتربة والسماد وغيرها من الأعمال التي تسعى الأمانة من خلالها إلى إعطاء صورة جمالية مميزة لهذه المدينة المقدّسة.

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